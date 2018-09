09:59 Uhr

Dieb beklaut Handwerker - aber er kommt nicht weit

Ohne eine aufmerksame Bürgerin hatte ein Dieb seine Rechnung wohl am Donnerstagnachmittag in Illertissen gemacht: Deshalb kam er auch nicht weit.

Ohne eine aufmerksame Bürgerin hatte ein Dieb seine Rechnung wohl am Donnerstagnachmittag in Illertissen gemacht: Deshalb kam er auch nicht weit. Wie die Polizei mitteilt, stellte ein 19-jähriger Handwerker seinen Geschäftswagen in der Von-Kleist-Straße ab. Ohne diesen zu versperren ging er seinen Arbeiten nach. Als ein 36-Jähriger an dem Fahrzeug vorbeiging, stellte er im Wageninnern das Mobiltelefon des 19-Jährigen fest. Er öffnete den unverschlossen Wagen und stahl das Handy. Eine Zeugin beobachtete den Diebstahl und verständigte die Polizei. Die Beamten konnte aufgrund der detaillierten Angaben den Täter schnell ermitteln. Dieser zeigte sich geständig und händigte das Diebesgut wieder aus.

Polizisten finden rezeptpflichtige Medikamente

Bei der weiteren Anzeigenaufnahme fanden die Beamten zudem rezeptpflichtige Medikamente, welche unter das Betäubungsmittelgesetz fallen. Der 19-Jährige will die etwa 70 Tabletten auf dem Schwarzmarkt erworben haben. Die Ermittlungen dauern diesbezüglich noch an. Das Mobiltelefon konnte wieder ausgehändigt werden. (az)

