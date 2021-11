Dietenheim

Spektakulärer Einbruch in Dietenheim: Unbekannte flexen Tresor in Netto-Filiale auf

Sowohl Polizei als auch der Netto-Konzern halten sich in Bezug auf den Einbruch in eine Supermarkt-Filiale in Dietenheim bedeckt.

Plus Die Täter gelangten nachts über das Dach in den Supermarkt in Dietenheim und flexten einen Tresor auf. Polizei und Netto halten sich bedeckt. Was bislang bekannt ist.

Von Maximilian Sonntag

Der Vorfall klingt so, als würde er aus einem Krimi stammen: Die Täter steigen über das Dach in eine Supermarktfiliale ein, flexen einen Tresor auf und stehlen Bargeld. Der Unterschied: All das ist in echt passiert und steht nicht in einem Krimi. Der Tatort: die Netto-Filiale in Dietenheim. Was bislang über den spektakulären Fall bekannt ist.

