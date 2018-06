vor 32 Min.

Ein Honigschlecker für die Bienenstadt

Birgit Maria Jönsson hat ihre letzte „Figurenbeute“ für den Hof des Vöhlinschlosses geschaffen. Für Teile des Werks hat sie ein kostbares Material verwendet.

Von Wilhelm Schmid

Mit dem „Honigschlecker“, im Original bekannt aus der Basilika Birnau am Bodensee, hat die Künstlerin Birgit Maria Jönsson ihre schönste, aber auch letzte „Figurenbeute“ für den Hof des Illertisser Vöhlinschlosses geschaffen. Damit ist Illertissen auf dem Weg zur Bienenstadt wieder einen bedeutenden Schritt vorangekommen, denn die Kunstwerke der im „Honighäusla“ zu Nürnberg arbeitenden Bildhauerin sind nun gleich vier Mal in Illertissen vertreten.

Es handelt sich dabei jeweils um einen ausgehöhlten Baumstamm, der zur Skulptur bearbeitet und mit einem Bienenvolk bestückt wird. Die bisher im Schlosshof aufgebaute „Johanna von Orléans“ wird derzeit restauriert und fand damit ein Pendant. Weiter stehen in Illertissen die „Banane“ in der Staudengärtnerei Gaißmayer und das Kunstwerk „Der Kuss von Auguste Rodin“ im Garten von Josef Kränzle in Betlinshausen.

Bei der Übergabe des „Honigschleckers“ im Schlosshof sagte die Künstlerin: „Ab jetzt arbeite ich nur noch abstrakt.“ Denn sie habe 25 Jahre lang Figurenbeuten geschaffen, und nun wolle sie vorzugsweise Kokons bauen, in denen ebenfalls Bienen wohnen können. Ursprünglich aus dem östlichen Mitteleuropa kommend, verbreiteten sich Kunstwerke dieser Art weltweit bis nach Japan, und Illertissen sei nun nach ihrer Heimatstadt Nürnberg der zweitgrößte Standort dafür.

Die Künstlerin dankte vor allem dem Stifter der Figur, Josef Kränzle, der dafür gesorgt habe, dass sie den Bienenkorb und Teile des Mantels der Figur sogar mit echtem Blattgold habe belegen können. Weiter dankte sie dem Imker-Kreisvorsitzenden Walter Burger, der die Statue mit einem Bienenvolk belebt hatte, sowie Walter Wörtz, dem Leiter des Bienenmuseums. Burger berichtete, dass die bisher hier stehende „Johanna von Orléans“ derzeit „auf der Schönheitsfarm zur Kur“ sei, und regte an, diese danach am unteren Ende des Innenhofes wieder aufzustellen. Dazwischen breitet sich ein für Bienen geradezu idealer Lebensraum mit Lavendel und anderen bienenfreundlichen Pflanzen aus.

Josef Kränzle erinnerte an die Entstehung der Illertisser Figurenbeuten: Von dem ursprünglich für sein Kunstwerk „Der Kuss“ gekauften Eichenstamm seien noch zweieinhalb Meter übrig gewesen, und so sei ihm der Gedanke gekommen, daraus eine Nachbildung des „Honigschleckers“ machen zu lassen. Zuerst, erzählte Kränzle, habe er daran gedacht, die Figur für den Friedhof zu stiften, da Bienen in der Antike als Symbole der Wiedergeburt galten, aber der Schlosshof sei nun doch der beste Standort. Das Original der Figur stammt von dem Barockbildhauer Joseph Anton Feuchtmayer, und wie Kränzle erläuterte, sei bei der Restaurierung der Stuckdecken im ehemaligen Amtsgericht eine Signatur aufgetaucht, die darauf hindeute, dass dieser Künstler auch hier gearbeitet habe, was natürlich eine ideale Parallele darstelle. Museumsleiter Wörtz versicherte, diese Frage durch Fachleute des Landesamts für Denkmalpflege klären zu lassen.

Wörtz richtete seine Dankesworte besonders an Josef Kränzle, der als Mäzen die „Ikone der Imkerei“ für den bestens passenden Platz gestiftet habe, wo sie ideal zur „größten Grafiksammlung Deutschlands zum Thema Bienen“ passe. Wörtz unternahm einen Ausflug in die Kunstgeschichte, wo die Biene als Symbol des guten Redners gelte, was insbesondere zum heiligen Bernhard passe, an dessen Altar in Birnau die Originalstatue steht.

Imkermeister Burger, der das seit wenigen Tagen auf rund 15000 Tierchen angewachsene Bienenvolk pflegt, regte an, dass sich die Hobbyimker in Illertissen wieder zu einem Verein zusammenschließen mögen, wie es für eine Bienenstadt passend sei. „Imker hätten wir schon, aber es fehlt an Leuten für einen aktiven Vorstand“, klagte er. Bürgermeister Jürgen Eisen versicherte, dass die Stadt noch einiges vorhabe, um ihrem Ruf als Bienenstadt gerecht zu werden. So würden Bienenwiesen angelegt und der Bauhof sei dabei, weitere Flächen bienenfreundlich umzustrukturieren.

