Ein außergewöhnliches Geschäftsjahr für die Firma Weiss in Illertissen

Weiss Kunststoffverarbeitung GmbH & Co. KG. Blick in die Produktion im Werk Illertissen.

Plus Der Kunststoffhersteller hatte 2020 wie viele andere mit der Corona-Krise zu kämpfen. Wie das Illertisser Unternehmen die Situation gemeistert hat.

Von Rebekka Jakob

Gut 3,5 Millionen Euro weniger Umsatz als im Vorjahr hat das Illertisser Unternehmen Weiss Kunststoffverarbeitung im Geschäftsjahr 2020 gemacht. Dennoch hat das Unternehmen das Jahr mit einer „schwarzen Null“ abgeschlossen. Dabei waren die Herausforderungen durch Corona nicht die einzigen Probleme, die zuletzt bei Weiss gemeistert werden mussten. Auch ein digitaler Angriff brachte Schwierigkeiten.

Jürgen B. Weiß, geschäftsführender Gesellschafter, sagt dazu in einer Presseerklärung der Unternehmens: „Die Ausgangsposition zum Jahresbeginn war schon nicht optimal. In der Automobilindustrie, einer wichtigen Kundenbranche für uns, kriselte es und ein professioneller Hackerangriff im Oktober 2019 hat unsere Geschäftsabläufe wochenlang sehr nachhaltig beeinträchtigt.“ Erst im Frühjahr 2019 hatte die Firma Weiss eine neue Versandhalle in Betrieb genommen. Investiert wurden rund 1,7 Millionen Euro.

So hat sich Corona auf das Unternehmen in Illertissen ausgewirkt

Mit dem Beginn der Pandemie im März 2020 habe das Unternehmen auf neue Rahmenbedingungen umschalten müssen: „Viele Kunden reduzierten ihre Produktionsmengen und haben uns das teilweise sehr verspätet mitgeteilt, sodass wir auf Lager produziert haben. Zugleich war der personelle Aufwand durch neue, coronabedingte Schichtmodelle höher und wir konnten monatelang kaum Neuprojekte akquirieren.“

Mehrkosten und ein Umsatzrückgang waren die Folge. Das Unternehmen nutzte das Instrument der Kurzarbeit. Auch die 2019 in Betrieb genommene Logistikhalle habe zur Senkung externer Kosten beigetragen und die Abläufe innerhalb des Unternehmens optimiert. Inzwischen hat sich die Lage wieder entspannt. Jürgen Weiß: „Seit Oktober steigen die Abrufe wieder. Außerdem profitieren wir von unserer Langfrist-Strategie, neue Geschäftsfelder zu erschließen. Insbesondere die Elektromobilität und die Medizintechnik tragen zum Wachstum bei. Und das Werk in Györ (HU) hat auch eine sehr positive Entwicklung zu verzeichnen.“

Geringerer Auftragsbestand bei Weiss als in den Jahren zuvor

In Summe hätten diese Entwicklungen zu einem leichten Umsatzrückgang bei einem ausgeglichenen, leicht positiven Ergebnis geführt. Jürgen Weiß findet, das Unternehmen sei noch gut durch das herausfordernde Geschäftsjahr gekommen. "Zumal wenn man bedenkt, dass wichtige Zielbranchen wie die Automobilindustrie und der Maschinenbau mit einem Minus abgeschlossen haben.“ Mitten in der Pandemie gab es im Unternehmen auch personelle Veränderungen auf zwei Schlüsselpositionen: Robert Heller verantwortet nun als technischer Betriebsleiter die Produktion im Stammwerk Illertissen, Christian Stecker leitet den Vertrieb und das Betriebs-Controlling des Unternehmens.

Die Weiss Kunststoffverarbeitung 1 / 3 Zurück Vorwärts Das 1946 gegründete Unternehmen hat seit 2007 einen Firmensitz in Györ, Ungarn. In Deutschland sind 176 Mitarbeiter, davon 16 Azubis, beschäftigt, in Ungarn arbeiten 84 Mitarbeiter, zwei von ihnen sind Auszubildende.

Weiss Deutschland wird geleitet von den Geschäftsführern Dietmar Weiß, Bruno Weiß und Jürgen Weiß. Für die Weiß Hungaria KFT zeichnen Edina Prepost und Jürgen Weiß verantwortlich.

Das Unternehmen entwickelt hochwertige Kunststoff-Spritzgussteile und stellt sie her. Die Kunden im Bereich Pkw- und Nutzfahrzeugebau, Maschinenbau und Befestigungstechnik, Kommunikationstechnik, Kindersicherheit (Auto-Kindersitze), Heiz- und Energietechnik, Bremssysteme, Elektrotechnik und Medizintechnik sitzen in Deutschland und Europa. (az)

Ins neue Jahr ist Weiss eigenen Angaben zufolge mit einem geringeren Auftragsbestand als in den Vorjahren gestartet. Aber die Aussichten sind positiv, heißt es aus dem Unternehmen, die Zeichen stünden auf Wachstum. Dazu passen auch die aktuellen Investitionen. Unter anderem entsteht ein neues CNC-Bearbeitungszentrum für den Werkzeug- und Formenbau. Personell will Weiss ebenfalls investieren: Im Sommer 2021 kommen wieder neue Lehrlinge dazu. Damit werden dann aktuell sechzehn Lernende in verschiedenen kaufmännischen und technischen Berufen bei Weiss ausgebildet.

Firma Weiss in Illertissen will neue Geschäftsmodelle erobern

Weiss hat angekündigt, in diesem Geschäftsjahr auch neue Geschäftsmodelle zu erproben. Jürgen Weiß: „Hier gibt es einige Projekte. Zum Beispiel planen wir eine intensivere Kooperation mit einem Kunden, der sich im Markt der Elektromobilität mit Systemkomponenten etablieren möchte. Wir werden dabei unsere Kompetenz in der Kunststoffverarbeitung einbringen.“ Außerdem sollen nach Unternehmensangaben in Kürze vielversprechende Neuprojekte unter anderem mit Kunden aus dem Maschinenbau starten. Deshalb gibt sich Weiss „vorsichtig optimistisch“. Für 2021 rechnet der Kunststoffhersteller mit einem Umsatzplus von drei Prozent, 36,5 Millionen Euro sind für die deutsche Sparte angepeilt.

