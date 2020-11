vor 17 Min.

Ein bisschen Weihnachten muss sein

Die traditionellen Adventstage im Jugendhaus Vöhringen müssen entfallen. Das Team hat sich etwas ausgedacht, wie es den Kindern trotz allem eine Freude machen kann

Das Jugendhaus (Juha) der Stadt Vöhringen bietet seit Jah-ren nicht nur Angebote für Jugendliche und junge Erwachsene, sondern auch ganz spezielle Aktionen für Kinder ab dem Grundschulalter. Dieses Jahr haben sie sich etwas Besonderes für Weihnachten ausgedacht. In Corona-Zeiten ist es keine einfache Aufgabe, die Kinder und Jugendlichen in Vöhringen zu erreichen. Da müssen die Juha-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter immer wieder aufs Neue kreativ werden.

Von Mitte Mai bis Mitte Juni gab es erstmals die Wundertüten für Kids zum Mitnehmen nach Hause. Eine Spiel-Spaß-Entdeckungsreise für die jüngeren Kinder, die gerade in kontaktarmen Zeiten dankbar für jede Ablenkung und Aufgabe sind. Viele Eltern und Großeltern konnten so in „leuchtende“ Kinderaugen sehen und freuten sich mit ihrem Nachwuchs über dieses tolle Angebot. Kein Wunder, dass die Tüten im Frühjahr immer schnell vergriffen waren. Nun startet das Juha-Team in die zweite Runde. Als Ersatz für die traditionellen Adventstage im Vöhringer Jugendhaus gibt es heuer eine Adventskalender-Tüten-Aktion für Vöhringer Kinder im Grundschulalter. Denn heuer ist gemeinsam basteln, bauen und backen nicht möglich. Um die schier endlose Wartezeit bis Weihnachten zu überbrücken, gibt es adventliche Tüten gefüllt mit Knobeleien, Bastelspaß, Geschichten und allerlei Anregungen für Kinder und deren ganze Familie.

Ganze vier Tüten kann sich jedes Vöhringer Kind abholen – für jede Adventswoche eine. Darin steckt für jeden Tag im Dezember eine andere Überraschung. Die Adventskalender-Tüten gibt es immer montags und dienstags zwischen 12 und 16 Uhr direkt im Juha Vöhringen (Eingang) in der Illerstraße 10. Die genauen Termine zum Abholen der Tüten lauten also wie folgt: Tüte 1 gibt es am 30. November und 1. Dezember, Tüte 2 am 7. und 8. Dezember, Tüte 3 am 14. und 15. Dezember und Tüte 4 am 21. und 22. Dezember.

Zum Abholen der Tüten muss eine Maske getragen werden. (az)

Fragen zur Aktion werden per E-Mail an jugendhaus@voehringen.de beantwortet.

