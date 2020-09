13:15 Uhr

Einbrecher steigt in Illertisser Gärtnerei ein

Ein Unbekannter hat Beute in einer Gärtnerei in Illertissen gemacht - und Spuren hinterlassen.

Ein Unbekannter ist in der Nacht zum Samstag in eine Gärtnerei am Martinsplatz in Illertissen eingebrochen. Der Polizei zufolge stemmte er mit einem bislang unbekannten Hebelwerkzeug eine Eingangstüre auf und verschaffte sich so Zugang zum Verkaufsraum. Dort entwendete der Einbrecher eine Geldkassette und entnahm daraus einen Bargeldbetrag im niedrigen dreistelligen Bereich. Die Kassette brachte er zum benachbarten Supermarktparkplatz, wo sie später in einer Hecke gefunden wurde.

Der entstandene Sachschaden an der Eingangstür wird auf 300 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Illertissen unter Telefon 07303/9651-0 entgegen. (az)

