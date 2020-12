06.12.2020

Er war ein Illertisser Urgestein: Wendelin Wöhrle ist tot

Unter der Leitung von Wendelin Wöhrle wurde 2018 das stattliche Wegkreuz am oberen Ende der Vöhlinstraße in Illertissen (links im Bild) aufwendig restauriert.

Plus Wendelin Wöhrle wusste oftmals mehr, als in Chroniken aufgezeichnet war. Und er engagierte sich nicht nur in seiner Heimatstadt Illertissen.

Von Wilhelm Schmid

Er war über seine Heimatstadt hinaus jahrzehntelang vielseitig für die Allgemeinheit engagiert. Nur zwei Wochen nach seinem 93. Geburtstag ist der Illertisser Wendelin Wöhrle gestorben. Als Landwirt betrieb er einen Bauernhof an der Ulrichstraße, der zu den alteingesessenen Anwesen der Vöhlinstadt gehörte.

Einen großartigen Erfolg erzielte Wendelin Wöhrle in seiner beruflichen Tätigkeit, als er in den 1970er-Jahren als örtlicher Beauftragter der Flurbereinigung maßgeblich dazu beitrug, dass das umfangreiche Verfahren mit 220 Beteiligten und 850 Hektar Grundstücken im Zusammenhang mit dem Bau der Autobahn A7 und des Zubringers, der heutigen Staatsstraße 2018, mustergültig abgewickelt werden konnte. Dass unter seiner Leitung „alles ohne ein böses Wort“ verlief, freute ihn zeitlebens. Die vorbildliche Flurbereinigung erhielt den ersten Preis in Bayern, und Wendelin Wöhrle wurde dafür mit der Bayerischen Staatsmedaille ausgezeichnet.

Mit dem Preisgeld finanzierte die Stadt Illertissen den Ausbau des Spielplatzes am Weiher und die Jagdgenossenschaft, der Wöhrle 27 Jahre lang vorstand, erhielt eine Maschinen- und Lagerhalle. Überörtlich war der engagierte Illertisser als Vorsitzender des Wasserverbandes Rothtal für den Unterhalt der Gewässer von Bubenhausen bis Unterroth und von Bergenstetten bis Tiefenbach verantwortlich. Schon im Jahr 1946 war er in die Freiwillige Feuerwehr Illertissen eingetreten und blieb dort bis zum Erreichen der gesetzlichen Altersgrenze aktiv, wobei seine Arbeitskraft und seine Kameradschaft stets hoch geschätzt wurden.

Auch im Ruhestand blieb Wöhrle seiner Feuerwehr bei den Zusammenkünften in der Seniorenrunde eng verbunden. Seine Erzählungen aus vergangenen Jahrzehnten der Illertisser Haus- und Ortsgeschichte waren für die Jüngeren stets höchst aufschlussreich, denn er wusste oft mehr, als in Chroniken aufgezeichnet war. Auch die Kolpingfamilie zählte Wendelin Wöhrle seit mehr als siebzig Jahren zu ihren treuesten Mitgliedern. Seine besondere Aufmerksamkeit und Wertschätzung aber galt den Feld- und Flurkreuzen in Illertissen und Umgebung. Nicht weniger als fünf davon ließ Wendelin Wöhrle größtenteils auf eigene Kosten erbauen oder renovieren. Das bekannteste Beispiel hierfür ist das stattliche Wegkreuz am oberen Ende der Vöhlinstraße, das vor zwei Jahren unter seiner Leitung und dank seiner Finanzierung aufwendig restauriert wurde.

Bürgermeister Jürgen Eisen bezeichnete Wöhrle anlässlich seines 90. Geburtstages vor drei Jahren mit Fug und Recht als „Illertisser Urgestein“. Leider werden wohl aufgrund der aktuellen Pandemie nicht alle, die Wendelin Wöhrle als beliebten Mitbürger schätzten und gemeinsam mit drei Töchtern, einem Sohn und deren Familien um ihn trauern, am Gedenkgottesdienst für den tiefgläubigen Verstorbenen teilnehmen können. Sein Andenken wird aber allseits in Ehren gehalten werden.

