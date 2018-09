Er will Polizeidienststellen auf dem flachen Land stärken

14:00 Uhr

Der 42-jährige Daniel Pflügl tritt bei der Landtagswahl am 14. Oktober als Direktkandidat der Grünen im Stimmkreis Memmingen an. Zu diesem gehören unter anderem die Verwaltungsgemeinschaften Babenhausen, Altenstadt und Buch.

Daniel Pflügl ist Direktkandidat der Grünen im Stimmkreis Memmingen. Er will mit Blick auf die Innere Sicherheit gegen Personalmangel bei der Polizei vorgehen.

Wer sind die Politiker, die in den bayerischen Landtag einziehen wollen? In einer Serie von Porträts stellen wir in den nächsten Wochen die Direktkandidaten der Parteien im Stimmkreis Memmingen vor. Heute: Daniel Pflügl, Bündnis 90/Die Grünen.

Zu Daniel Pflügls Kernthemen gehört eines, mit dem er von Berufs wegen jeden Tag zu tun hat: innere Sicherheit. Diese, so betont der Polizist und Grünen-Kandidat im Stimmkreis Memmingen, hänge von nachhaltiger Personalplanung ab: „Um für Ordnung und Sicherheit zu sorgen, brauche ich in erster Linie Kollegen an meiner Seite.“ Doch in den vergangenen Jahren habe es bei der Staatsregierung Versäumnisse und Fehlentscheidungen gegeben, „die wir jetzt ausbaden müssen“ – in Form eines gravierenden Personalmangels.

Im Bereich des Polizeipräsidiums Schwaben Süd-West etwa fehlen laut Pflügl derzeit rund 200 Polizeibeamte. Ein Grund: Für Kollegen, die in den Ruhestand gingen, sei nicht für Ersatz gesorgt worden. Um gegenzusteuern, werde nun so viel ausgebildet wie noch nie. Das allerdings helfe wenig gegen die aktuelle Durststrecke, die es unter der Devise „Augen zu und durch“ zu bewältigen gelte. Pflügl fordert, dass die Offensive bei der Ausbildung in den kommenden Jahren fortgeführt wird. Danach sollten die Kollegen gleichmäßig – ohne unverhältnismäßige Bevorzugung eines Bereichs – verteilt werden. Es gelte, die „Dienststellen auf dem flachen Land“ zu stärken – abseits von wirkungsloser Symbolpolitik, unter die für ihn die Einführung der Grenzpolizei fällt. Er verweist auf eine Bilanz des Innenministeriums im September. Wie berichtet, griff die bayerische Grenzpolizei in zwei Monaten nur vier illegal einreisende Flüchtlinge auf und leitete Verfahren gegen vier Schleuser ein.



Pflügl fordert konsequenten Klima- und Umweltschutz

Sofort stoppen würde Pflügl ein anderes Vorhaben: die Schaffung von Reiterstaffeln. Sie sei nicht nur sinn- und nutzlos, sondern verschlinge auch viel Geld. „Es müssten komplett neue Dienststellen aus dem Boden gestampft werden. Wir haben keinen Spielraum für solche Experimente.“ Ein klares Nein fordert Pflügl zu einer Erhöhung der Wochenarbeitszeit, die nach Befürchtungen der Kollegen als einfache Lösung der Überstundenproblematik drohe. Wegen der Belastungen seien ausreichende Erholungsphasen unverzichtbar.

Mit Blick auf die Landtagswahl sagt Pflügl, er stehe für eine Politik, die das Miteinander wieder in die Mitte rücken und Lösungen anbieten möchte, ohne zu spalten und ohne dabei die Menschen in Gewinner und Verlierer aufzuteilen. Für eine besonders wichtige Forderung seiner Partei hält er Maßnahmen für einen konsequenten Klima- und Umweltschutz, sowie für ein sozial gerechtes Zusammenleben.

Herausforderungen für die Region sieht Pflügl bezüglich des Fachkräfte- und Ärztemangels. Es sei zudem wichtig, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, sich mehr um das Leben im ländlichen Raum zu kümmern und die Bäuerinnen und Bauern auf dem Weg zu nachhaltiger Landwirtschaft zu unterstützen. Ob es einen Punkt gibt, in dem er eine andere Auffassung als seine Partei vertritt? Die Grünen seien eine diskussionsfreudige Partei, lässt Pflügl wissen. Da gebe es gewiss auch einmal ein Thema, bei dem man kompromissbereit sein müsse. Momentan falle ihm keine Forderung ein, bei welcher er eine komplett andere Meinung hat. Neben der politischen Arbeit engagiert sich Pflügl übrigens als Vorsitzender der Kreis-Verkehrswacht Mindelheim. (mit stz)

