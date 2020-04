vor 33 Min.

Evangelische Gemeinde organisiert Kreuzweg

Weil die Corona-Krise gemeinsame Gottesdienste unmöglich macht, hat sich der Vöhringer Pfarrer eine besondere Alternative ausgedacht.

Für die evangelischen Christen gilt der Karfreitag als höchster Feiertag im Kirchenjahr. Eigentlich ein Anlass für die Gemeinde, gemeinsam des Leidens und Sterbens Jesu Christi zu gedenken. Die Corona-Krise macht das in diesem Jahr unmöglich. Aber Pfarrer Jochen Teuffel hatte einen besonderen Gedanken. „Wir wollen gemeinsam und dennoch alleine auch an diesem Karfreitag einen Kreuzweg begehen.“

Lesungen und Gebete können aufs Handy heruntergeladen werden

An acht Feld- und Wegkreuzen kann in der Zeit von Samstag, 4. April, bis Karfreitag, 10. April, von den Gläubigen der Leidensweg Jesu für das eigene Leben bedacht werden. Dazu wird eine Broschüre mit Lesungen aus dem Evangelium, Texte zur Besinnung und Gebete zur Verfügung gestellt, die ab morgen von der Webseite aufs Handy heruntergeladen werden können. Der Kreuzweg beginnt an der Martin-Luther-Kirche und führt unter der Eisenbahn in die Mittelstraße zum Holzkreuz am Spielpatz, zum Schrankenweg/Ecke Richard-Wagner-Straße über die Memminger Straße zur Pfälzer Straße/Ecke Bayerstraße und dann zur Straße Zwischen den Bächen, zur Ostseite der Marienkirche bis zur Kapelle auf dem Alten Friedhof.

Die Lesungen sind mit Musik unterlegt

Die Lesungen werden zusätzlich als Audio-Datei eingesprochen und mit Musik unterlegt, die der Vöhringer Fabian Weisenberger komponiert hat. Wer einen Stein am Feldkreuz niederlegen will, kann dies tun. Auch in Bellenberg und Illerberg gibt es diese besonderen Kreuzwege. Dabei können sich die Menschen an die Bellenberger Karte „Wanderung entlang der Feldkreuze Bellenbergs“ orientieren. Für Illerberg hat Angelika Böck einen Plan ausgearbeitet.

Wegen Corona: Auf dem Kreuzweg nur im Alleingang

Pfarrer Teuffel bittet eindringlich, diesen Kreuzweg nur im Alleingang zu gehen, keine Weggemeinschaften zu bilden, die sich unterwegs ergeben könnten und bei Begegnungen auf den vorgeschriebenen Sicherheitsabstand von 1,50 Meter zu achten. Teuffel: „Mit diesen Bedingungen entspricht der Kreuzweg dem Kriterium Bewegung an der frischen Luft und ist triftiger Grund, der unter den staatlichen Ausgangsbeschränkungen ein Verlassen der eigenen Wohnung rechtfertigt.“ (ub)

Näher Informationen zum Kreuzweg und die dazugehörigen Texte und Gebete gibt es auf der Seite der evangelischen Kirchengemeinde Vöhringen.

