Fährt der Wielandzug bald nicht mehr durch Vöhringen?

Plus Es gehen Gerüchte um, dass Wieland die Strecke zum Werk Vöhringen stilllegen will. Das Unternehmen räumt ein, dass die Frage derzeit tatsächlich diskutiert wird.

Von Franziska Wolfinger

Seit mehr als 100 Jahren rattert der Wielandzug durch Vöhringen und liefert Material direkt ans Werk. Nun machen Gerüchte die Runde, dass das Unternehmen die Strecke stilllegen will.

Wie eine Sprecherin des Unternehmens mit Hauptsitz in Ulm mitteilt, sei diesbezüglich noch keine Entscheidung getroffen worden. Was stimmt ist, dass bei Wieland derzeit eine umfassende Evaluierung zu der Frage läuft. Dabei spielten besonders die komplexen Faktoren Umwelt, Sicherheit, Raumgewinnung im Werk und Kosten eine Rolle, so die Sprecherin von Wieland. Ob und gegebenenfalls wie es mit dem Zug weitergeht, soll Ende des Jahres feststehen.

Auf seinem Weg durch die Stadt überquert der Zug mehrere Straßen, darunter die Weidachgasse, die Illerzeller Straße, die Ulmer Straße und Zur Säge mehrmals täglich mit teils bis zu 20 Waggons. Sollten die Gleise stillgelegt werden, so fürchten die Anwohner, würde der Lastwagenverkehr in der Stadt merklich zunehmen.

