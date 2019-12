vor 58 Min.

Feuerwehr löscht Dachstuhlbrand in Kirchhaslach

Die Feuerwehr wurde zu einem Dachstuhlbrand in Kirchhaslach gerufen.

In Kirchhaslach im Unterallgäu ist am Sonntagabend ein Dachstuhl in Brand geraten. Zahlreiche Kräfte waren im Einsatz, um das schwelende Feuer zu löschen.

Im Dachstuhl der ehemaligen Dorfwirtschaft in Kirchhaslach ist am Sonntagabend ein Feuer ausgebrochen, wie das Polizeipräsidium Schwaben Süd-West gegen 20.15 Uhr mitteilte. Die Wirtschaft wird seit vielen Jahren schon nicht mehr als solche genutzt, das Gebäude ist aber noch bewohnt. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde bei dem Feuer niemand verletzt.

Der Brand hinterließ ein Loch im Dach des Gebäudes in der Breitenbrunner Straße. Während die größeren Flammen rasch gelöscht werden konnten, mussten die Einsatzkräfte unter Atemschutz gegen weiterhin schwelendes Feuer im sogenannten Fehlboden kämpfen. Diese Isolierschicht zwischen der Decke des ersten Stockwerks und dem Fußboden des Dachgeschosses ist nur schwer erreichbar.

Sieben Feuerwehren waren mit circa 120 Kräften im Einsatz. Da die Arbeit unter Atemschutz so anstrengend ist, waren weitere Kräfte nachalarmiert worden. Die Höhe des Schadens steht noch nicht fest. (AZ)

