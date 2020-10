vor 18 Min.

Freiwilligendienst: In Gottes Namen auf dem Traktor zur Arbeit

Theresa Wiest macht in der Jugendstelle in Weißenhorn ihren Bundesfreiwilligendienst. Da ihr Auto gerade repariert werden muss, fährt sie derzeit mit dem Traktor zur Arbeit.

Von Zita Schmid

Wenn Theresa Wiest im elterlichen Hof in Weiler auf den Traktor steigt und losfährt, will sie nicht hinaus aufs Feld. Ihr Ziel ist Weißenhorn. Denn die 18-Jährige absolviert dort in der Katholischen Jugendstelle seit September ihren Bundesfreiwilligendienst (Bufdi).

Mit anderen über Gott und die Welt ins Gespräch kommen. Dabei aber nicht nur an der Oberfläche kratzen, sondern auch einen Tiefgang wagen. Oder mit anderen singen, beten und das Christsein offen leben können: Wenn Theresa Wiest über solche Dinge redet, merkt man die Begeisterung, ihre religiöse Überzeugung mit anderen zu teilen. Denn der Glaube sei nichts Altes, Angestaubtes. „Es gibt junge Menschen, die dafür brennen“, sagt sie. Das mitzuteilen ist ihr ein großes Anliegen.

Vor dem Bundesfreiwilligendienst engagierte sich Theresa schon in der Kirche

Theresa hat heuer ihr Abitur im Kolleg der Schulbrüder in Illertissen gemacht. Sie erinnert sich: „Als mir irgendwann bewusst wurde, dass meine Schulzeit bald zu Ende sein wird, habe ich angefangen zu überlegen, was ich denn später mal machen will.“ Bei der Vielzahl der Möglichkeiten konnte sie sich aber nicht entscheiden. Da sie nicht irgendein Studium anfangen wollte, entschied sie sich, Zeit zum Orientieren zu nehmen. So kam sie nach Weißenhorn. Die Jugendstelle kannte und mochte sie schon von früher. Theresa engagiert sich bereits seit geraumer Zeit ehrenamtlich in ihrer Heimatpfarrei. Sie ist Oberministrantin und auch Jugendvertreterin im Pastoralrat der Pfarreiengemeinschaft Altenstadt, zu der Weiler gehört. Im Rahmen dieser Tätigkeiten war sie schon öfters Gast in Weißenhorn.

Die Jugendstelle, unter der Leitung von Pfarrer Daniel Rietzler, ist zuständig für die Dekanate Neu-Ulm und Günzburg. Sie hat ihre Aufgaben in der Ergänzung und Unterstützung der kirchlichen Jugendarbeit in den Pfarreien, Verbänden und Schulen. Aktuell haben sie sich einen neuen Leitgedanken für ihre Arbeit auf die Fahnen geschrieben, an dem die neue „Bufdine“ nicht unbeteiligt war. „Go deeper“, also „Geh tiefer“, heißt das Motto. Es hat sich im Jugendforum, einer Versammlung von gut zehn Jugendlichen und Erwachsenen aus den beiden Dekanaten, entwickelt. Theresa gehört zu diesem Forum.

Auch an einem Instagram-Projekt arbeitet sie mit

In einem von der Jugendstelle gedrehten Video, wird gezeigt, wobei es dabei geht. Auf Instagram kann das Video zu dem Go-deeper-Abenteuer heruntergeladen werden. Hier heißt es unter anderem: Die Welt brauche junge „Go-Deeper-Menschen“, die nachdenken, mitfühlen und handeln. Die nicht an der Oberfläche bleiben und im Strom mittreiben, sondern mehr Tiefgang in ihrem Leben wollen. Die neugierig bleiben, auch um ihre eigenen Talente entdecken, nutzen und entfalten zu können und bei allem Gott nicht in eine Box stecken sollten.

„In Corona-Zeiten muss auch die Jugendstelle mehr medial arbeiten“, erklärt Jugendreferentin Franca Heftrig, die auch Theresa in ihren Aufgaben anleitet. Diese arbeitet gerade beispielsweise an Kontakten zu den Pfarreiengemeinschaften Illertissen und Leipheim. Hier will sie zu Events einladen. Zwar mussten große Veranstaltungen, wie das Fußballturnier der Ministranten, abgesagt werden. Kleinere Treffen, wie etwa die „Holy Hour“ können aber noch stattfinden. Theresa ist gespannt, welche Erfahrungen und Eindrücke sie in dem Jahr als Bufdine sammeln kann, wo ihre Talente liegen und welchen Menschen sie begegnen darf. Und sie freut sich auf Go-deeper-Gespräche. Diese seien „faszinierend“, schwärmt sie. Denn man komme dabei dem anderen näher und könne auch sich selbst mehr kennen lernen.

Das ist ja auch ihr Ziel. Nämlich wissen, was ihr liegt und welche Richtung sie später einschlagen will. Der Traktor übrigens wird nach seiner Ankunft in Weißenhorn auf einem Parkplatz, wo er zwischen den Autos richtig auffällt, abgestellt. Die junge Frau hat damit offenbar keinerlei Problem, sie schmunzelt, wenn sie es erzählt. Der Fendt soll sie solange zu ihrem Arbeitsplatz bringen, bis ihr Auto wieder repariert ist.

