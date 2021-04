GNTM: Ana erfüllt Erwartungen nicht, löst aber ihr Top Ten Ticket

Plus Ana aus Nersingen wollte in Germany's Next Topmodel Folge elf zeigen, dass sie die Beste sein kann. Tatsächlich steigerte sie sich enorm. Heidi Klum ist aber nicht voll überzeugt.

Ein Fotoshooting mit überdimensionierten Schmetterlingen in einer verlassenen Heilanstalt und ein Walk als lebendiges Gemälde - sowas gibt es vermutlich nur bei Germany's Next Topmodel. Um die Castingshow zu gewinnen müssen die Nachwuchsmodels um Ana Martinovic aus Nersingen-Leibi aber jede Hürde meistern. Vor allem die 20-jährige BWL-Studentin aus dem Kreis Neu-Ulm hat sich in dieser Woche viel vorgenommen. Sie wollte Heidi Klum zeigen, dass sie die Beste sein kann. An der Spitze landete aber - wieder - ein anderes Model.

Welches GNTM-Model wird Gesicht der Marke "Grünkraft"?

Gleich zu Beginn der elften Episode hat die Nersingerin die Möglichkeit sich in die Pole-Position zu bringen. Für das Casting der Molkerei Bauer reisen Ana, Soulin, Dascha, Romina und Luca extra über Nacht in den Chiemgau. Eines der fünf Models soll das Gesicht der Marke "Grünkraft" werden, unter der die Molkerei pflanzlichen Käse und pflanzliche Joghurtalternativen vertreiben will.

Romina tritt dann auch direkt in ein Fettnäpfchen. Sie erzählt, dass sie auf Milchprodukte verzichtet. Zwar geht es der Firma Bauer in ihrer Kampgane um vegane Erzeugnisse, das Steckenpferd der Molkerei bleiben aber nach wie vor ihre klassischen Produkte. Das dürfte der 21-jährige Kölnerin den Job gekostet haben.

Ana schnappt sich die Bauer-Ganzjahreskampagne

Und Ana? "Ich möchte diesen Job unbedingt, weil es sich um eine Kampagne handelt, die ein Jahr lang überall zu sehen ist", so die Nersingerin. Die Models müssen mit einem selbst gewählten Gegenstand posieren und ihre eigene Persönlichkeit authentisch zum Ausdruck bringen. Ana wählt einen Rucksack, da sie gerne Ausflüge macht. Sie liefert ab: "Du strahlst richtig, das kommt sehr ehrlich rüber", lobt eine Auftraggeberin die 20-Jährige.

Und tatsächlich - Ana setzt sich gegen die anderen vier Models durch und sichert sich die Ganzjahreskampagne. "Oh mein Gott, ich kann es nicht in Worte fassen". Die 20-Jährige macht dann beim anschließenden Shooting für die Molkerei einen super Job. Die Auftraggeber sind begeistert. Auch ihre Mitstreiterinnen freuen sich für Ana. Nur Soulin ist nicht wirklich mit dem Ergebnis zufrieden: "Das ist positiver Neid. Nur weil Ana gut ist, bedeutet das nicht, dass ich nicht mehr gut bin" - muss man nicht verstehen. Ana's Vermutung: Soulin ist sehr ehrgeizig und verkraftet es daher nicht, wenn sie mal nicht die Beste ist.

GNTM-Fotoshooting in ehemaliger Heilanstalt für Lungenkranke

Beim Fotoshooting in den Beelitz Heilstätten, einem sogenannten "Lost Place", müssen die elf verbliebenen Topmodel-Anwärterinnen in High-Fashion-Roben mit überdimensionierten Schmetterlingen vor der Kamera von Kristian Schuller posieren. Gefragt sind weder dynamische Bewegungen noch übertriebene Posen. Vielmehr stehen Minimalismus und Ausdrucksstärke im Vordergrund.

Im Rahmen des Shootings machen Gerüchte unter den Models die Runde: Geschah in dem verlassenen Gebäude, welches früher als Lungenheilanstalt genutzt wurde, vor langer Zeit ein Mord? Ana sorgt sich: "Ich glaube ja an Gott und auch an negative Sachen. Daher kann ich mir schon vorstellen, dass es Geister gibt. Mir war deswegen schon ein bisschen mulmig." Hoffentlich kein schlechtes Omen für ihr Shooting - aber genau das Gegenteil ist der Fall. Heidi Klum findet schon den ersten Testschuss überragend: "Wow, das sieht super aus. Ana macht sich langsam. Ich glaube, sie hat sich selber ein bisschen in den Hintern getreten."

Nersingerin muss sich im Haute-Coture-Walk beweisen

Im Entscheidungs-Walk werden die Models dann zu echten Kunstwerken. In Designerkleidern, die an berühmte Kunstwerke erinnern, müssen sie einen Haute-Coture-Walk auf den Laufsteg zaubern. Die Aufgabe von Ana und Co. ist es, den Charakter ihrer Outfits mit extravaganten Posen hervorzuheben.

Unterstützt werden die Topmodel-Anwärterinnen bei der Probe für den Walk von der High-Fashion-Dragqueen und Gastjurorin Miss Fame. Die Generalprobe der Nersingerin läuft ideal. "Umwerfend, du hast eine sehr schöne, sanfte und zarte Natürlichkeit. Ana du warst großartig", sagt die Fashion-Dragqueen.

Ana kann Heidi Klum auf dem Laufsteg nicht wirklich überzeugen

Voller Motivation eröffnet die Nersingerin dann auch den Entscheidungs-Walk. Nachdem sie in einem riesigen Bilderrahmen posiert, muss sie vor Heidi Klum und Miss Fame mit ihren Posen überzeugen. Es geht Schlag auf Schlag. Nach Ana kommt Soulin. Die Top Favoritin dieser Staffel. "Sie scharrt schon mit der Hufe", sagt Heidi Klum.

Kommt die Nersingerin diese Woche an ihr vorbei? Auf dem Catwalk ist die aus Syrien geflüchtete junge Frau dann aber nicht zu schlagen. Soulin war die Beste beim Walk und Ana? Sie ist besorgt. Reicht es noch, um die Beste der gesamten Woche zu sein? Tränen fließen, ist der Druck für die junge Frau aus dem Kreis Neu-Ulm doch zu hoch?

"Mir ist das einfach so wichtig. Mein größter Traum ist es, Germany's Next Topmodel zu werden", sagt Ana, als sie vor Heidi Klum und Miss Fame bei der Entscheidung steht. "Beim Shooting hast du mich umgehauen, aber heute konntest du meine Erwartungen doch nicht richtig erfüllen", sagt Heidi Klum. Soulin ist wie schon des Öfteren in dieser Staffel die Stärkste - macht nichts. Ana bekommt ihr Foto, ist in der nächsten Runde und somit unter den besten zehn Models. Verlassen musste Germany's Next Topmodel in Folge elf die 22-jährige Larissa.

Das ist die Top Ten von GNTM:

Alex, 23 ( Köln )

) Ana , 20 ( Neu-Ulm )

, 20 ( ) Ashley, 23 ( München )

) Dascha, 20 ( Solingen )

) Elisa, 21 ( Dortmund )

) Liliana, 21 ( Rheda-Wiedenbrück )



) Luca, 19 ( Bitterfeld-Wolfen )



) Romina, 21 ( Köln )

) Soulin, 20 ( Hamburg )

) Yasmin, 19 ( Braunschweig )

