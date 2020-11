vor 35 Min.

Gedenkfeiern in kleinem Rahmen

Volkstrauertag in Vöhringen

Der Volkstrauertag hat in Deutschland seit Ende des Zweiten Weltkrieges eine wichtige Bedeutung. Er ist ein stiller Feiertag unter gesetzlichem Schutz, an dem bundesweit der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft gedacht wird. So auch in Vöhringen.

Die aktuell erneut dramatische Entwicklung in der alle Lebensbereiche betreffenden Corona-Pandemie und die damit einhergehenden Beschränkungen sind für Vöhringens Bürgermeister Michael Neher Anlass, die diesjährigen Gedenkfeierlichkeiten in sehr kleinem Rahmen auszurichten.

Er bittet die Bevölkerung um Verständnis, dass das Gedenken vor diesem Hintergrund ohne Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der Vertreter der örtlichen Vereine und Organisationen stattfinden wird. Gemeinsam mit Dekan Martin Straub von der katholischen Pfarreiengemeinschaft Vöhringen und Pfarrer Jochen Teuffel von der evangelisch-lutherischen Pfarrgemeinde Vöhringen sowie seinen beiden Stellvertretern im Amt und der Reservistenkameradschaft Senden Unteres Illertal wird der Bürgermeister an den Kriegerehrenmalen in Vöhringen, Illerberg und Illerzell am Sonntag, 15. November, einen Kranz niederlegen und einige Worte des Gedenkens sprechen. Dies findet zu folgenden Uhrzeiten statt:

11.45 Uhr am Kriegerehrenmal vor der Marienkirche,

12.15 Uhr am Kriegerehrenmal auf dem Dorfplatz,

12.45 Uhr am Kriegerehrenmal an der katholischen Pfarrkirche St. Martin.

Bürgerinnen und Bürger, die zu einem persönlichen Gedenken die Kriegerehrenmale in Vöhringen am Volkstrauertag besuchen möchten, können dies nach Angaben der Stadtverwaltung selbstverständlich zu jedem Zeitpunkt unter Berücksichtigung der geltenden Hygienevorschriften wie Mund-/Nasenschutz und Abstandsgebot tun. (az)

