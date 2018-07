vor 35 Min.

Gemeinderat will Bürger zur Windkraft befragen

Die Marktgemeinde will die Entscheidung den Bürgern überlassen. Die Entscheidung in Osterberg finden nicht alle gut.

Von Armin Schmid

Der Altenstadter Marktgemeinderat hat sich für einen Bürgerentscheid zum Thema Windkraftanlagen im Bereich der Verwaltungsgemeinschaft Altenstadt entschlossen. Damit werden am 14. Oktober sowohl in Kellmünz als auch in Altenstadt die Bürger über den Bau der Windräder entscheiden können.

„Es ist wichtig, dass wir nicht von irgendeiner Seite überfahren werden“, betonte Bürgermeister Wolfgang Höß, der sich für ein Bauleitverfahren aussprach, während der Sitzung. Nur mit einem Bebauungsplan könne man die Planungshoheit behalten und letztlich ein Mitspracherecht über den Bau sichern. Dabei solle es aber nicht um eine „Verhinderungsplanung“ gehen. „Letztlich geht es darum, die Machbarkeit mit dem Bürgerschutz in Einklang zu bringen“, so Höß. Deshalb brauche man das Votum der Bürger. Danach müsse der Investor entscheiden, ob sich das Vorhaben lohne.

Besonders die Bürger in Filzingen und Illereichen seien von dem Vorhaben betroffen, so Höß. In Filzingen gehe es vor allem um den Lärm, in Illereichen sei wiederum der Schatten der Anlagen ein Problem.

In den vergangenen Wochen wurde das Thema auch in den anderen Teilen der Verwaltungsgemeinschaft besprochen. Dabei ging es auch um eine mögliche zweite Frage beim Entscheid. Wie das Kellmünzer zuvor, lehnte auch das Altenstadter Gremium eine zweite Frage ab.

Marktrat Alfred Walker (CSU) sagte während der Sitzung, dass die Gemeinde die Bürger ins Boot holen solle. Er sei ein Befürworter der Windkraft, aber nicht in dem geplanten Gebiet. Erwin Lang (CSU) war der Meinung, dass Filzingen und Illereichen schon durch den Autobahnlärm stark beeinträchtigt seien und Filzingen zusätzlich die Staatsstraße aushalten müsse. Marktrat Eberhard Aspacher (FWG) bezweifelte, dass es für die Windräder ausreichend Wind gebe.

Während der Beratungen im Gemeinderat gab Höß auch eine persönliche Stellungnahme ab. Da er sich stark für das Ratsbegehen einsetzt, werde ihm unterstellt, dass er für Windkraft sei. Das sei nicht richtig. Vielmehr habe er sich immer neutral verhalten. Höß selbst wohnt in Osterberg. „Ich bin einer der nächstgelegenen Anlieger zu den Windkraftanlagen. Das wollte ich bloß mal gesagt haben“.

Auch die Entscheidungen in den beiden Partnergemeinden thematisierte Höß: Dass die Osterberger Räte den Bürgerentscheid abgelehnt haben, könne er nicht nachvollziehen. Die vor längerer Zeit durchgeführte Bürgerbefragung in Osterberg sei zwar mehrheitlich gegen Windkraft ausgefallen, aber der Sachstand habe damals nicht der Datenbasis des aktuellen Regionalplans entsprochen.

Höß bedauere es, dass die Osterberger Räte beim Bürgerentscheid nicht mitmachen. „Wir wollten, dass alle drei Gemeinden den Bürgern gegenüber und vor allem vor den Investoren geschlossen auftreten“. Höß mutmaßte, dass die Osterberger Bürger unter Umständen vielleicht selbst einen Bürgerentscheid einfordern.

Letztlich könne im Moment kein Bauantrag gestellt werden, der Windkraftanlagen auch auf Osterberger Gemeindegebiet vorsieht. Dass der Kellmünzer Marktrat mitmacht sei deshalb umso erfreulicher.

Themen Folgen