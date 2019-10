12:00 Uhr

Gewerbegebiet: Wird der Torf noch zum Problem?

Plus Das Gewerbegebiet „Schöneggweg“ in Babenhausen soll größer werden. Doch der Weg bis zur Erweiterung ist offenbar lang. Derzeit ist der Untergrund des Geländes im Fokus.

Von Sabrina Schatz

Zäh wie Kaugummi ziehen sich die Vorbereitungen für die Erweiterung des Gewerbegebiets am Schöneggweg in Babenhausen in die Länge. Diesen Eindruck haben nicht nur viele Babenhauser – Bürgermeister Otto Göppel selbst ist dieser Ansicht. Er ist vorsichtig geworden, einen Zeitplan zu nennen. „Die Vorarbeiten haben schon sehr viel Zeit in Anspruch genommen“, erklärt er. „Da ist ein halbes Jahr rum wie nix.“ Einerseits, weil die Planungsbüros ausgelastet sind. Andererseits, weil sich die Marktgemeinde mit allerlei Auflagen der Behörden konfrontiert sieht. Wie berichtet, hatte der Marktrat schon vor längerer Zeit beschlossen, das Gewerbegebiet im Nordwesten der Gemeinde zu vergrößern. Bis heute ist das nicht geschehen.

Nach dem aktuellen Stand der Planung hat sich Marktrat Werner Sutter ( CSU) während der vergangenen Sitzung erkundigt. Göppel erläuterte, dass derzeit der Untergrund der Flächen im Fokus stünde. Die Behörden hatten ein Gutachten darüber gefordert, wie der Boden zusammengesetzt ist. Im anvisierten Gelände befindet sich ihm zufolge Torf. Dieser müsste wohl für die Ansiedelung von Gewerbe und für den Straßenbau abgetragen und durch Kies ersetzt werden – denn auf dem natürlichen Material lässt sich nicht stabil bauen, die Tragfähigkeit lässt zu wünschen übrig. Entsorgung des Torfs kann sich schwierig gestalten Erdaustausche sind aber stets mit Kosten verbunden. Und: Wohin dann mit dem Torf? „Die Entsorgung ist nicht so einfach“, sagt Göppel gegenüber unserer Redaktion. So könne man Torf etwa nicht zu einem Wall aufhäufen, weil er nicht standfest genug wäre. Ein Konzept für die Entsorgung des Materials ist erforderlich – zumal zu den natürlichen Abbauprodukten des Torfs Arsen gehört. Der in dieser Hinsicht unliebsame Bodenschatz beschäftigt nicht nur Babenhausen. Auch anderen Gemeinden bereitet oder bereitete der Torf offenbar Kopfzerbrechen. „Teurer Torf im neuen Gewerbegebiet“ titelte unsere Zeitung etwa nach einer Sitzung des Gemeinderats in Zusmarshausen im Landkreis Augsburg vor rund zwei Jahren. Ein Straßenplaner sagte laut Bericht damals, dass der Torf „unkontrollierbar ist und eine stabile Bebauung verhindern würde“. In Babenhausen dient das Bodengutachten darüber hinaus dazu, „ zu schauen, wie hoch die Überdeckung zum Grundwasser ist“, sagt Göppel. Was die Ergebnisse der Untersuchungen konkret für die Erweiterung des Gewerbegebiets bedeuten werden? Darüber soll demnächst eine Besprechung mit dem zuständigen Wasserwirtschaftsamt in Kempten und den beauftragten Planern Aufschluss geben. „Ich bin erst danach in der Lage, das Ganze zu beurteilen“, sagt Göppel zurückhaltend, fügt allerdings eine Einschätzung an: „Es wird nicht ganz einfach, glaube ich. Aber ich bin der Meinung, dass man das machen kann.“ Ein weiterer Aspekt der Vorbereitung für die Vergrößerung des Gewerbegebiets ist das geplante Umlegungsverfahren. Wie berichtet, führte das Vermessungsamt Memmingen Gespräche mit Eigentümern von Grundstücken in diesem Bereich, um die Bereitschaft abzufragen, an einem solchen Verfahren teilzunehmen. Die Behörde hatte dieses Vorgehen, das auf eine Art Tauschverfahren abzielt, 2017 eingeleitet, nachdem sich der Markt Babenhausen an sie gewandt hatte. Bevor nun allerdings tatsächlich ein Umlegungsplan aufgestellt werden kann, muss eine Voraussetzung erfüllt sein: Der rechtskräftige Bebauungsplan muss vorliegen. Und das ist bisher nicht der Fall. Lesen Sie außerdem zum Gewerbegebiet: Gewerbegebiet Babenhausen: Nächste Schritte zur Erweiterung Was sonst noch Thema in Babenhausen ist:

