vor 48 Min.

Hier kommt der bunte Ferienspaß

Plätze in Illertissen und Altenstadt frei

Der Countdown zu den Sommerferien läuft: Die letzte Schulwoche steht bevor. Angesichts der Corona-Krise stehen viele Familien vor dem Problem der Betreuung, denn bei vielen Eltern sind die Urlaubstage heuer schon aufgebraucht. In Illertissen und Altenstadt gibt es Betreuungsangebote, die noch Plätze frei haben.

So bietet der Kreisjugendring auch in diesem Jahr wieder einen Ferienspaß (unter Einhaltung besonderer Regelungen aufgrund Covid-19) für die Verwaltungsgemeinschaft Altenstadt auf dem Vereinsgelände des ESSV Filzingen an. In der ersten Ferienwoche vom 27. bis 31. Juli und der zweiten Woche vom 3. bis 7. August können dort Kinder von sechs bis zwölf Jahren teilnehmen.

Nähere Informationen gibt es in den Rathäusern Altenstadt (Telefon 08337/721-13) und Kellmünz (Telefon 08337/294). Das Anmeldeformular und alle weiteren Informationen gibt es auf der Homepage www.altenstadt-iller.de/startseite. Um den Aufenthalt im Rathaus so kurz wie möglich zu halten und unnötige Wartezeiten zu vermeiden bittet die Verwaltung darum, die Anmeldeunterlagen – wenn möglich – bereits ausgefüllt in das Rathaus zu bringen.

Die Anmeldungen für den Ferienspaß in Illertissen haben bereits begonnen (wir berichteten). Stadtjugendpflegerin Kathrin Grimm hat aktuell noch zehn Plätze in der ersten Ferienwoche und 50 Plätze in der zweiten Woche der Sommerferien zu vergeben. Betreut werden die Kinder in der Vöhlinhalle, auf dem Sportgelände und dem Schulgelände der Mittelschule. Angeboten werden verschiedene Workshops, welche die Kinder in Kleingruppen durchlaufen. Alle Informationen gibt es im Internet unter www.jb-illertissen.de/ferienspaß – die Anmeldung findet noch bis Ende der kommenden Woche in der Illertisser Schranne statt. (az/rjk)

