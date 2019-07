vor 17 Min.

Iller-Musikfestival: Show erinnert an Michael Jackson

In einer Tribute-Show bringen Künstler in Vöhringen die bekanntesten Lieder von Michael Jackson auf die Bühne.

Beim Iller-Musikfestival lebt Michael Jackson in einer Tribute-Show wieder auf. Was in Vöhringen sonst noch geboten ist.

Das Iller-Musikfestival ist eröffnet. In Vöhringen reiht sich eine Veranstaltung an die andere. Zahlreiche Musiker sorgen für ein abwechslungsreiches Programm. Die Termine im Überblick: