Unbekannte Person touchiert Auto in Illerberg und flüchtet

Eine bislang unbekannte Person beschädigte ein geparktes Auto in Illerberg und flüchtete vom Unfallort. Jetzt sucht die Polizei Zeugen.

Aktuell ermittelt die Polizei, wer in Illerberg einen blauen VW Polo angefahren hat, der ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkt war. Laut Angaben der Beamten ereignete sich der Vorfall am Donnerstagvormittag gegen 10 Uhr im Sandbergweg. Vermutlich fuhr die Unfallverursacherin oder der Unfallverursacher mit dem Auto zu dicht an dem geparkten Polo vorbei und touchierte dabei den Außenspiegel.

Könnte ein BMW-Fahrer der Täter sein?

Die Täterin oder der Täter hinterließ keine Nachricht an dem beschädigten Fahrzeug. Zur fraglichen Zeit konnte aber ein Mann beobachtet werden, der mit seinem dunklen BMW neben dem Polo anhielt, ausstieg und sich kurz umsah. Die Polizei Illertissen sucht Zeugen. Hinweise nehmen die Ermittler unter der Telefonnummer 07303/96510 entgegen. (AZ)

