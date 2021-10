Frau entsorgt Asche und verursacht einen Brand in Au

Eine Seniorin füllt Asche in ihre Mülltonne, kurz darauf steht der Behälter in Flammen. Die Feuerwehr Au kann durch ihren Einsatz Schlimmeres verhindern.

Bei der Entsorgung von Asche aus ihrem Holzofen hat eine Seniorin in Au einen Brand ausgelöst. Die 74-Jährige befüllte nach Angaben der Polizei in der Nacht auf Freitag in der Langen Straße ihre Kunststoffmülltonne mit der Asche. Kurz darauf fing die Tonne an zu brennen und verschmorte komplett. Das Feuer griff auch noch auf eine angrenzende Gartenhütte über. Die hinzugerufene Feuerwehr aus Au konnte den Brand rasch löschen und so Schlimmeres verhindern. Personen kamen durch das Feuer glücklicherweise nicht in Gefahr. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1000 Euro. (AZ)

