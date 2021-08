Illertissen/Dietenheim

vor 52 Min.

Für ein millionenschweres Energieprojekt wird unter Iller und Illerkanal gebohrt

Plus Ein Projekt von überregionaler Bedeutung für die künftige Energieversorgung wird zwischen Illertissen und Dietenheim umgesetzt. Was in 50 Metern Tiefe passiert.

Von Wilhelm Schmid

Man sieht es der Baustelle nicht an, die sich an der Illertisser Bruckhofstraße auf halbem Weg zwischen dem UIAG-Kraftwerk am Illerkanal und dem Bruckhof befindet: Hier beginnt ein Fünfeinhalb-Millionen-Projekt von überregionaler Bedeutung für die zukünftige Energieversorgung. Von dort aus werden nämlich der Illerkanal und die Iller in rund 50 Metern Tiefe durch eine Hochdruck-Gasleitung unterquert. So müsste, genau genommen, statt von einem "grenzüberschreitenden" eher von einem "grenzunterschreitenden" Vorhaben die Rede sein.

