Einbrecher versuchen mit Gewalt in Illertisser Schule einzudringen

Die Polizei meldet zwei Einbruchsversuche in Illertissen. Die Täter hinterließen Sachschaden.

Im Stadtgebiet von Illertissen haben sich in den zurückliegenden Tagen zwei versuchte Einbrüche ereignet. Nach Angaben der Polizei hatten vermutlich am vergangenen Wochenende, oder aber auch am Wochenanfang - die genaue Tatzeit ist derzeit nicht bekannt - Unbekannte versucht, in eine Schule in der Geschwister-Scholl-Straße einzudringen.

Einbrecher in Illertissen: Auch die Skateranlage ist betroffen

Mit brachialer Gewalt durch Fußtritte und ähnlichem versuchten die Einbrecher an mehreren Stellen in das Gebäude zu gelangen, was letztlich scheiterte. Der entstandene Sachschaden wird auf 850 Euro geschätzt. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag brachen dann ebenfalls noch unbekannte Täter einen Container im Bereich der Skateranlage in der Friedhofstraße auf. Über ein aufgetretenes Fenster gelangten sie in das Innere. Auch hier fanden die Täter vermutlich kein Diebesgut. Der entstandene Sachschaden wird auf 270 Euro geschätzt.

Die Polizei Illertissen sucht Zeugen für die Einbrüche. Aufgrund der Vorgehensweise der Unbekannten könnten die Taten zusammenhängen. Gerade bei dem versuchten Einbruch in die Schule dürfte eine nicht unerhebliche Geräuschentwicklung entstanden sein. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Illertissen, Telefon 07303/9651-0. (AZ)

Lesen Sie auch: