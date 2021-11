Eine Biotonne gerät in Illertissen in Brand

Die Illertisser Feuerwehr hat am Freitag eine brennende Biotonne gelöscht.

Eine Biotonne hat am Freitagmittag in der Carl-Orff-Straße in Illertissen gebrannt. Zwei Zeugen bemerkten das. Die Feuerwehr Illertissen wurde verständigt. Sie konnte laut Polizeibericht durch ihr schnelles Eingreifen Schlimmeres verhindern. Nach Angaben der Besitzer wurde die Tonne am Vorabend mit Laub gefüllt. Was das Feuer entfacht hat, ist unklar. (AZ)