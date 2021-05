Gutscheine für Bedürftige sollen Kinder in Illertissen zum Sport animieren

Die Gahr-Stiftung Illertissen möchte bedürftige Familien dabei unterstützen, wieder draußen aktiv zu werden. Wie die Betroffenen an die Gutscheine kommen.

"Fit in den Sommer" lautet der Titel einer neuen Aktion in Illertissen. Die Initiatoren der gemeinnützigen Gahr-Stiftung möchten damit bedürftigen Kindern einen Anreiz für wieder mehr sportliche Aktivitäten im Freien schaffen.

Die Corona-Pandemie und das damit verbundenen Homeschooling haben die Kinder in den vergangenen Monaten vor die Bildschirme und Monitore verbannt. Immer weniger Kinder haben seither Lust, im Freien aktiv zu werden. Höchste Zeit, sich hier etwas einfallen zu lassen, befand das Team der Gahr-Stiftung, eine Stiftung der Kath. Kirchenstiftung St. Martin in Illertissen, und startet die Aktion "Fit in den Sommer".

Neue Schuhe oder Sportkleidung für Kinder in Illertissen

Zusammen mit dem Schuh- und Sportbekleidungsgeschäft Kern in Illertissen können bedürftige Kinder einen Gutschein erhalten, mit dem sie sich für 25 Euro neue Sportkleidung oder neue Sportschuhe aussuchen können. "Wir hoffen damit, den Kindern und Jugendlichen einen Anreiz zu schaffen, wieder mehr Sport zu treiben. Weg vom Bildschirm, raus in die Natur und aktiv werden", so fasst Johanna Roth, Verwaltungsleiterin der Pfarreiengemeinschaft Illertissen, die Beweggründe für diese neue Aktion zusammen.

"Unabhängig von Konfession, Herkunft oder Glaube können sich alle bedürftigen Kinder und Jugendliche bis 18 Jahren aus der Region einen Gutschein abholen, notwendig ist nur ein Bedürftigkeitsnachweis und eine unterschriebene Datenschutzerklärung", erzählt Pfarrer Andreas Specker.

Hier gibt es die Gutscheine für die Familien in Illertissen

Im Pfarrsaal St. Martin in Illertissen, Martinsplatz 2, erhalten bedürftige Familien gegen Vorlage ihrer Bedürftigkeit diesen Gutschein. Dieser Gutschein kann dort ausschließlich an folgenden Tagen abgeholt werden: Mittwoch, 19. Mai, von 9 bis 12 Uhr, Donnerstag, 20. Mai, von 15.30 bis 18 Uhr und Freitag, 21. Mai, von 9 bis 12 Uhr. Dazu müssen bereits im Vorfeld vollständig ausgefüllte und unterzeichnete Datenschutzerklärung (als Download von der Internetseite der Pfarreiengemeinschaft verfügbar) sowie eine Kopie des Bedürftigkeitsnachweises mitgebracht werden.

Der Gutschein kann vom 19. Mai bis 30. Juni 2021 in dem Fachgeschäft eingelöst werden - dabei müssen natürlich die geltenden Corona-Regelungen beachtet werden. (AZ)

