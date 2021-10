Illertissen

vor 17 Min.

Illertissen wird zum achten Mal Drehscheibe besonderer Musik-Talente

Die Regensburger Domspatzen mussten ihren Auftritt in Illertissen zuletzt verschieben - jetzt wird das Gastspiel nachgeholt.

Plus Fritz Unglert gibt Einblicke ins Festival "Junge Stars - Künstler von morgen". Die dreiwöchige Konzertreihe in Illertissen startet am 8. Oktober.

Von Regina Langhans

Im Oktober wird Illertissen wieder Festival-Stadt und Klassik-Fans dürften auf ihre Kosten kommen: Schon zum achten Mal in Folge findet "Junge Künstler - Stars von morgen" statt. Vielversprechende Nachwuchsmusiker werden sich vor der Festhalle des Kollegs die Türklinke in die Hand geben und den Saal in einen Talentschuppen verwandeln. Wer heute hier auftritt, könnte vielleicht schon morgen bei den Berliner Philharmonikern mitspielen. Vielleicht neben dem renommierten Solooboisten Albrecht Mayer, der als musikalischer Mentor dem Illertisser Festival vorsteht.

