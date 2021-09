Ladendieb in Illertissen wehrt sich heftig gegen Verhaftung

In einem Illertisser Drogeriemarkt wird ein Ladendieb erwischt. Der Mann wehrt sich heftig, zwei Polizeistreifen und ein Krankenwagen werden alarmiert.

Für Aufsehen hat in Illertissen am frühen Dienstagnachmittag kurz nach 13 Uhr ein Einsatz der Polizei gesorgt. An der Nordostecke der Hirschkreuzung (Ulmer Straße/Hauptstraße) beim dortigen Drogeriemarkt fuhren zwei Streifenwagen der Polizei und ein Rettungswagen mit Blaulicht vor. Wie von der Pressestelle des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West auf Anfrage zu erfahren war, wurde dort ein Ladendieb festgenommen.

Der Ladendieb in Illertissen wehrte sich heftig gegen die Festnahme

Weil dieser sich gegen die eingesetzten Beamten und die polizeilichen Maßnahmen heftig wehrte, wurde er zu Boden gebracht und fixiert. Sicherheitshalber, so Pressesprecher Holger Stabik, sei auch der Rettungsdienst hinzugezogen worden. Nach ersten Erkenntnissen sei aber niemand verletzt worden. Genaueres zu dem Vorfall wird die Polizei in ihrem routinemäßigen Tagesbericht bekannt geben. (wis)