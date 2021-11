Mann fährt in Illertissen zwei Autos auf Supermarkt-Parkplatz an

Ein Mann hat Schäden an zwei geparkten Autos auf einem Parkplatz in Illertissen hinterlassen.

Die Polizei berichtet von einer Unfallflucht auf einem Supermarkt-Parkplatz an der in der Friedrich-Ebert-Straße in Illertissen. Am Donnerstag gegen 15.40 Uhr rangierte dort ein 71-Jähriger mit seinem Auto. Dabei beschädigte er zwei geparkte Fahrzeuge leicht. Ohne sich um den angerichteten Schaden gekümmert zu haben, fuhr der Mann davon.

Unfallflucht auf Parkplatz in Illertissen - Polizei sucht Zeugen

Ein Zeuge beobachtete das gesamte Geschehen und merkte sich das Kennzeichen des Unfallverursachers. Eine Polizeistreife traf ihn später an seiner Wohnanschrift an. Noch vor der Unfallaufnahme wurde einer der beschädigten Wagen - ein grauer Skoda Kombi - vom Parkplatz weggefahren. Der Fahrer wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Illertissen unter der Telefonnummer 07303/96510 zu melden. (AZ)