Messer und Schnaps: Polizei kontrolliert Jugendliche in Illertissen

Zwei 17-Jährige haben eine Flasche Schnaps gekauft und wurden am Illertisser Bahnhof von der Polizei kontrolliert. Dabei fanden die Beamten auch ein Messer.

Eine Flasche Schnaps und ein Einhandmesser - diese beiden Dinge haben Polizisten im Rahmen einer Kontrolle bei zwei Jugendlichen in Illertissen gefunden. Wie die Polizei mitteilt, wurden die beiden 17-Jährigen am Donnerstagabend gegen 19.30 Uhr in der Bahnhofsunterführung kontrolliert.

Einer der beiden Jugendlichen führte ein Einhandmesser mit sich

Der hochprozentige Alkohol, den sie vorher gekauft hatten, nahmen ihnen die Beamten ab. Gegen den Verkäufer des Alkohols wird nun ermittelt, da die Abgabe von hochprozentigem Alkohol an unter 18-Jährige nicht erlaubt ist. Zudem hatte einer der beiden Jugendlichen ein Einhandmesser dabei. Da kein berechtigtes Interesse zum Führen des Messers vorlag, stellten es die Polizisten sicher. (AZ)

