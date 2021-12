Plätzchen-Profi: Mareike Maier backt leckere Eierlikörsterne

Plus Zum zweiten Mal sucht unsere Redaktion das leckerste Plätzchenrezept. Den Anfang macht das feine Gebäck der 33-Jährigen aus Unterroth.

Das große Backen zu Weihnachten läuft auf vollen Touren - auch bei Mareike Maier. Die 33-Jährige aus Unterroth liebt diese Beschäftigung sehr: "Für mich ist Backen Entspannung und Erholung. Ich backe viel und probiere auch gerne Neues aus." Als Plätzchen-Profi bewirbt sie sich mit den Eierlikörsternen. "Sie überzeugen mit ihrer Cremigkeit und dem feinen Geschmack nach Eierlikör", findet die Bäckerin, die mit ihren unterschiedlichen Plätzchensorten Freunde und Familie und damit auch sich selbst glücklich macht. Und hier kommt das Rezept für Mareike Maiers Eierlikörsterne: