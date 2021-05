Polizei warnt vor betrügerischen Anrufen in Illertissen und Umgebung

In und um Illertissen versuchen Kriminelle wieder vermehrt, sich mit der Masche "Falsche Polizisten" Bargeld oder Wertsachen zu erschleichen.

Am vergangenen Freitag sind bei der Polizeiinspektion Illertissen wieder einmal vermehrt Meldungen über Betrugsversuche falscher Polizeibeamter eingegangen. In solchen Telefonaten gibt sich ein Anrufer meist als Beamter einer Ermittlungsbehörde aus und fragt nach Wertsachen, welche im weiteren Verlauf der Tat dann beim Opfer abgeholt werden sollen. In diesen Fällen haben die Angerufenen richtig gehandelt, die jeweiligen Gespräche sofort beendet und die Polizei informiert. Die Polizei rät dringend, bei solchen Anrufen genau so zu reagieren. Betroffene sollen sich dann unverzüglich an die Polizeiinspektion Illertissen unter der Telefonnummer 07303/96510 wenden oder den Notruf 110 wählen. (AZ)

