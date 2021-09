Illertissen/Roggenburg

Ein neuer Verein will Paaren bei der Planung ihrer Hochzeit helfen

Plus Mehr als 35 Dienstleister aus der Hochzeitsbranche schließen sich zusammen und gründen in Roggenburg einen Verein. Ihr Ziel: Paare glücklich machen.

Von Carmen Dörfler

Die Fülle an Vereinen in der Region zeigt: Anlässe, sich mit Gleichgesinnten zusammenzutun, gibt es viele. Ob Sport, Kultur oder Technik - gemeinsame Interessen führen dazu, dass sich Menschen in Vereinen engagieren. Eher ungewöhnlich ist der Zweck eines Vereins, der am Mittwoch, 15. September, im Klostergasthof Roggenburg seine Gründungsversammlung abhalten wird: Dieser möchte Paare aus der Region bei der Planung ihrer Hochzeit unterstützen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

