Streit am Weiher in Illertissen: Hund verletzt Mädchen am Unterarm

Zwei Mädchen geraten am Weiher in Illertissen in ein Wortgefecht mit einem Hundehalter. Dessen Schäferhund schnappt während der Diskussion plötzlich zu.

Ein Wortgefecht zwischen zwei 13-Jährigen und einem Hundehalter in Illertissen hat zu einer Anzeige bei der Polizei geführt. Denn der Hund des Mannes fügte einem Mädchen eine leichte Verletzung zu. Zum Streit kam es am Freitagabend gegen 19 Uhr am Illertisser Weiher Wie die Polizei mitteilt, gerieten die 13-Jährigen und der etwa 60 Jahre alte Mann, der einen Schäferhund mit sich führte, am Freitagabend gegen 19 Uhr am Weiher in Illertissen in Streit. Während der Diskussion schnappte der Hund nach einem der Mädchen, welches dadurch am Unterarm leicht verletzt wurde. Die Kinder gingen anschließend nach Hause und erzählten den Vorfall ihren Eltern, die Anzeige bei der Polizei erstatteten. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Zeugen, die den Vorfall eventuell beobachtet haben und Angaben zu dem Hundeführer machen können. Hinweise hierzu nimmt die Polizei in Illertissen unter der Telefonnummer 07303/9651-0 entgegen. (AZ) Lesen Sie dazu auch Altenstadt-Illereichen Autofahrer stirbt bei Unfall zwischen Dattenhausen und Illereichen

