Streits in Illertissen arten aus: Zwei Männer müssen ins Krankenhaus

Bei zwei Auseinandersetzungen in Illertissen lässt jeweils einer der Kontrahenten die Fäuste sprechen. Die Geschädigten werden erheblich verletzt.

Mit zwei Fällen von Körperverletzung hat es die Polizei in Illertissen am Donnerstagabend und in der Nacht auf Freitag zu tun bekommen. So gerieten zunächst gegen 18 Uhr zwei Männer in der Dietenheimer Straße in Streit. Wie die Polizei mitteilt, wollte ein 20-jähriger Mann von seinem 38-jährigen Mitbewohner Geld zurück erhalten, das er ihm vor geraumer Zeit geliehen hatte.

Im weitere Verlauf der Auseinandersetzung streckte der Schuldner den 20-Jährigen mit einem Schlag zu Boden. Bei dem Sturz verletzte sich der Mann am Kopf. Dem Schuldner war dies laut Polizeibericht allerdings noch nicht genug. Der 38-Jährige schlug seinem Mitbewohner ein Glas auf den Kopf. Danach verließ er den Tatort. Das Opfer musste mit erheblichen Kopfverletzungen ins Krankenhaus gebracht werden.

Nach einer Schlägerei in Illertissen müssen zwei Männer ins Krankenhaus

Gegen 23.30 Uhr kam es dann in der Friedrich-Ebert-Straße zu einem Streit zwischen zwei 25 und 22 Jahre alten Männern. Dabei ging es nach Angaben der Polizei um eine private Kaufabwicklung. Plötzlich schlug der 25-Jährige seinem Kontrahenten ohne Vorwarnung mit den Fäusten ins Gesicht. Da der Schläger Ringe an den Fingern trug, zog sich der 22-Jährige erhebliche Prellungen im Gesicht zu. Gemeinsam mit einem unbekannten Zeugen verließ der Schläger den Tatort, noch bevor die Polizei eintraf. Auch in diesem Fall musste der Geschädigte zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. (AZ)

