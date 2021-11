Unbekannter fährt Ortsschild in Illertissen um und flüchtet

Noch ist unklar, wer im Bereich der Franz-Eugen-Huber-Straße in Illertissen das Ortsschild umgefahren hat. Allerdings hat die Polizei Fahrzeugteile gefunden.

Ein noch unbekannter Unfallverursacher oder eine noch unbekannte Unfallverursacherin hat im Bereich der Franz-Eugen-Huber-Straße in Illertissen das Ortsschild umgefahren. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Vorfall im Zeitraum zwischen Samstag, 27. November, 18.30 Uhr, und Sonntag, 28. November, 9.05 Uhr. Der Fahrer oder die Fahrerin kam der Spurenlage zufolge aus Richtung Au.

Polizei konnte an der Unfallstelle in Illertissen Fahrzeugteile sicherstellen

Beim Abbiegevorgang in die Franz-Eugen-Huber-Straße prallte er oder sie frontal gegen das Ortsschild. Dieses wurde komplett umgebogen. Der entstandene Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt. Die Polizei bittet Zeugen des Vorfalls, sich unter der Telefonnummer 07303/9651-0 zu melden. Die Beamten sicherten an der Unfallstelle diverse Fahrzeugteile des Unfallverursachers oder der Unfallverursacherin. Ein konkreter Rückschluss ist derzeit noch nicht möglich, die Ermittlungen dauern weiter an. (AZ)

