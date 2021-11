Unbekannter schlägt Mann vor Gaststätte in Illertissen

Zwei Männer haben sich vor einer Gaststätte in Illertissen gezankt. Einer bekam Schläge ins Gesicht ab.

Er bekam mehrere Schläge ins Gesicht ab: Ein 27-Jähriger ist in den frühen Morgenstunden des Samstags vor einer Gaststätte in der Spitalstraße in Illertissen in eine Auseinandersetzung mit einem anderen Mann verwickelt gewesen. Der bislang Unbekannte hatte bereits die Flucht ergriffen, als die Polizei eintraf. Auch im näheren Umkreis war er nicht mehr auffindbar. Der 27-Jährige wurde durch die Schläge leicht verletzt und in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Zeugen mit Hinweisen können sich an die Polizei Illertissen, Telefon 07303/9651-0, wenden. (AZ)