Unbekannter stiehlt Motorrad aus einem Schuppen in Illertissen

Ein nicht fahrbereites Motorrad ist aus einem Schuppen in Illertissen entwendet worden. Die Polizei vermutet, dass junge Menschen die Tat begangen haben.

In Illertissen ist in den vergangenen Tagen ein Motorrad gestohlen worden. Die Tat ereignete sich nach Angaben der Polizei im Zeitraum zwischen Dienstag, 15. Juni, 10 Uhr, und Mittwoch, 30. Juni, 8.30 Uhr. Ein Unbekannter entwendete die Maschine der Marke Aprilia aus einem frei zugänglichen Schuppen an der Zeppelinstraße.

Die Polizei Illertissen bittet um Zeugenhinweise

Das Motorrad in den Farben Violett und Weiß war laut Polizeibericht nicht fahrbereit, der Wert wird auf 2000 Euro geschätzt. Den bisherigen Ermittlungen zufolge könnten Jugendliche oder junge Erwachsene für den Diebstahl verantwortlich sein. Der oder die Täter müssen das Motorrad weggeschoben haben. Die Polizei Illertissen bittet um Zeugenhinweise und nimmt diese unter der Telefonnummer 07303/9651-0 entgegen. (AZ)

