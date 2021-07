Unbekannter touchiert Auto in Illertissen und flüchtet

Eine bislang unbekannte Person beschädigte ein geparktes Auto in Illertissen und flüchtete vom Unfallort. Jetzt sucht die Polizei Zeugen.

Eine bisher unbekannte Person hat in Illertissen ein geparktes Auto angefahren und dies nicht gemeldet. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Vorfall am Mittwoch, im Zeitraum zwischen 11.00 Uhr und 13.00 Uhr, auf dem Parkplatz eines Drogeriemarktes in der Ulmer Straße.

Geparkter Opel wurde an der linken Fahrzeugseite beschädigt

Laut den Beamten touchierte der unbekannter Unfallverursacher den schwarzen Opel Astra an der linken hinteren Fahrzeugseite. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der Schadenshöhe wird auf 500 Euro geschätzt. Die Polizei Illertissen bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 07303/9651-0 zu melden. (AZ)