Unfall: Autofahrer übersieht Frau auf Motorrad in Illertissen

Ein Autofahrer ist in Illertissen mit einer Frau kollidiert, die auf ihrem Motorrad unterwegs war. Trotz einer Vollbremsung konnte der Unfall nicht vermieden werden.

In Illertissen hat sich ein Verkehrsunfall ereignet, da ein 63-Jähriger, der mit seinem Auto unterwegs war, eine Motorradfahrerin übersah. Laut Polizeiangaben fuhr der Mann am Dienstagabend auf der Dietenheimer Straße in östlicher Richtung. An der Einmündung zur Memminger Straße wollte er nach links abbiegen. Hierbei übersah er ein vorfahrtsberechtigtes Motorrad, welches auf der Memminger Straße in südlicher Richtung unterwegs war.

Trotz Vollbremsung kam es zur Kollision

Die Motorradfahrerin erkannte die Gefahrensituation und legte eine Vollbremsung ein. Auf der regennassen Fahrbahn kam sie allerdings zu Fall und kollidierte anschließend mit dem Auto des Unfallverursachers. Die 33-Jährige wurde dabei leicht verletzt, konnte aber nach der Behandlung durch den Rettungsdienst wieder entlassen werden. Die Beamten schätzen den Sachschaden auf 1000 Euro. Die Ampelanlage im Bereich der Memminger und Dietenheimer Straße war zur Unfallzeit nicht in Betrieb. Gegen den 63-jährigen Unfallverursacher wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. (AZ)

