Unfall nach Überholmanöver auf der A7 bei Illertissen

Ein Lastwagenfahrer hat im Baustellenbereich auf der A7 bei Illertissen einen Unfall verursacht.

Ein Überholmanöver im Baustellenbereich auf der A7 bei Illertissen hat zu einem Verkehrsunfall geführt. Wie die Autobahnpolizei Memmingen mitteilt, fuhr ein 19-jähriger Lastwagenfahrer am frühen Montagabend zwischen Altenstadt und Illertissen in Richtung Würzburg. Als er trotz dort geltenden Überholverbots links an einem Auto vorbeifuhr, touchierten sich die Außenspiegel beider Fahrzeuge. Es entstand ein Schaden von insgesamt etwa 500 Euro. Verletzt wurde niemand. Gegen den Unfallverursacher wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet. (AZ)

