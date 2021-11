Von Navi fehlgeleitet: Sattelzug bleibt an Haus in Illertissen hängen

Ein Lastwagenfahrer lässt sich von seinem Navigationsgerät durch Illertissen leiten. An einer Engstelle verursacht er einen Schaden von 11.000 Euro.

Ein Lastwagenfahrer hat sich am Donnerstagnachmittag in Illertissen auf sein Navigationsgerät verlassen. Doch das stellte sich als Fehler heraus, denn das Fahrzeug geriet in eine Engstelle - und blieb dort stecken.

Dem Polizeibericht zufolge wollte der 55 Jahre alte Berufskraftfahrer mit seinem Sattelzug vom Industriegebiet im Illertisser Norden in Richtung Autobahnanschlussstelle fahren. Er ließ sich dazu von seinem Navigationsgerät leiten. Obwohl die Fahrtstrecke durch Verkehrszeichen deutlich ausgeschildert ist, folgte der 55-Jährige den Anweisungen des Geräts und landete schließlich über diverse Seitenstraßen im Wohngebiet Haldenweg.

Unfall in Illertissen: Gegen den LKW-Fahrer wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet

An der Einmündung zur Vöhlinstraße blieb der Sattelzug dann an einer Engstelle zwischen zwei Häusern stecken. Dem 55-Jährigen gelang es nach Angaben der Polizei zwar schlussendlich, den LKW freizufahren. Allerdings wurde dabei die Außenfassade eines Hauses stark beschädigt. Der Sachschaden wird auf 11.000 Euro geschätzt. Gegen den Unfallverursacher wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet. (AZ)

