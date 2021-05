Illertissen

12:00 Uhr

Wegen Corona: Sommerschule in Illertissen soll Lernlücken schließen

In den Sommerferien wird am Kolleg und der Realschule Illertissen gelernt. Möglich macht das ein Projekt des Schulwerks der Diözese.

Plus An der Johannes-von-La Salle-Realschule und am Kolleg der Schulbrüder wird in den Ferien gelernt. So sollen die Rückstände aus dem Corona-Jahr aufgeholt werden.

Das schwierige Corona-Schuljahr hat bei vielen Schülerinnen und Schülern größere Lernlücken geschaffen. Damit daraus für einzelne besonders Betroffene aber keine langfristige Beeinträchtigung wird, bieten die Realschule und das Kolleg in Illertissen unter dem Titel "Brücken Werk" das Konzept eines Förderunterrichts in den Sommerferien an. Dabei kommen eigens von der Universität vorbereitete Lehramts-Studierende an die Schule, um in Kleingruppen sehr gezielt die Rückstände aufzuholen.

Themen folgen