Illertisser Gräber kosten ab 2019 mehr

In der Vöhlinstadt steigen die Friedhofsgebühren an. Was dahinter steckt

Von Felicitas Macketanz

Während der vergangenen Monate hat sich auf den Friedhöfen in Illertissen und den Ortsteilen einiges getan: Der Waldfriedhof in Illertissen bekam unter anderem einen Anbau an die Aussegnungshalle und auf dem neuen Tiefenbacher Friedhof entstand ebenfalls ein größeres Gebäude für Trauernde. Es waren Maßnahmen, die viel Geld gekostet haben – eine Tatsache, die sich nun auch bei den Gebühren bemerkbar machen wird.

Kämmerer Markus Weiß erläuterte die Lage während der Stadtratssitzung in der Schranne. Wegen der umfassenden Investitionen und der Schaffung neuer Einrichtungen sei eine Neukalkulation der Gebühren notwendig. Denn die Kosten müssen gedeckt sein, sagte Weiß zu den bereits angekündigten Erhöhungen. Die Stadt Illertissen hat zwischen den Jahren 2016 und 2018 rund 2,5 Millionen Euro für ihre Friedhöfe ausgegeben. Unter anderem wurde das Geld in Urnenwände und -stelen investiert, aber auch in Wege und die Neugestaltung der Anlagen und Aussegnungshallen, wie zuletzt eben jene in Illertissen (1,6 Millionen Euro) und Tiefenbach (rund 480000 Euro). Es gehe aber weiter, neue Investitionen würden in Zukunft dazukommen, sagte Weiß. „Es ist gerechtfertigt, dass sich etwas an den Gebühren ändert“, so der Kämmerer. Als nächstes Projekt stehe etwa der Friedhof in Jedesheim an.

Friedhofsgebühren: Kalkulation gilt ab 2019 bis 2020

Auch Bürgermeister Jürgen Eisen sagte, in Illertissen gebe es einen der schönsten Friedhöfe in der gesamten Region. „Wir sind auf einem guten Stand.“ Um diesen weiterhin gewährleisten zu können, schlug Kämmerer Weiß zwei Varianten vor, wie die Gebühren in Zukunft berechnet werden könnten. Einmal sollten sogenannten die Grabplatzgebühren wie bisher mit 15 Prozent veranschlagt werden, einmal mit 30 (Variante zwei). Das heißt: Die Einwohner aus Illertissen zahlen nicht nur für Grab und Bestattung, sondern auch für den Friedhof mit Aussegnungshalle, Pflanzen und Wegen – als öffentliche parkähnliche Anlage. Neu berechnet wurden in diesem Zuge auch die Gebührensätze für die Bestattungen. Konkret bedeutet das, dass die bisher separat berechneten Kosten für die Leichenhallen jetzt in die neuen Gebühren mit einbezogen wurden. Die Kalkulation hat zudem eine Erhöhung der Grabnutzungsgebühren zur Folge. Ein Beispiel nach Variante zwei: Die Grabnutzungsgebühr für Erdbestattungen würde von 790 auf 940 Euro steigen und die Bestattungskosten von 100 auf 730 Euro. „Ein Friedhof ist eben auch eine Parkanlage und diese Funktion sollte entsprechend gewürdigt werden“, sagte Kämmerer Weiß.

Für SPD-Stadtrat Kasim Kocakaplan sind die Kosten allerdings zu hoch. CSU-Rätin Amalie Speiser sagte, sie habe das zuerst auch so gesehen wie Kocakaplan. Dennoch sei sie der Meinung, dass es die Aufgabe der Stadt sei, Projekte wie die Aussegnungshallen zu finanzieren. Rat Helmut Unglert (Freie Wähler) stellte den Antrag, für alle Ortsteil-Bewohner die gleichen Summen zu verlangen. Bisher zahlen Tiefenbacher und Illertisser mehr, da dort Aussegnungshallen zur Verfügung stehen und somit die Möglichkeit für eine Trauerfeier vor Ort besteht. Die Mehrheit der Räte lehnte den Antrag ab. Und sie entschieden sich für die zweite Variante der neuen Kalkulation.

