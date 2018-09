vor 40 Min.

Im Weißenhorner Engel werden künftig Gewichte gestemmt

Die ehemalige Weißenhorner Gaststätte wird zu einem Fitnessstudio umgebaut. Inhaber Thomas Mayerhofer erklärt, was Sportbegeisterte erwartet

Von Carolin Lindner

Modernste Fitness-Technik im denkmalgeschützten Altstadt-Haus: Das Projekt entsteht derzeit in der Weißenhorner Hauptstraße im ehemaligen „Engel“, in knapp zwei Wochen wird dort das Fitnessstudio H9 (für Hauptstraße 9) eröffnet. Bis dahin ist immer noch Einiges zu tun. Im Gebäude riecht es ein wenig nach Farbe, die Waschbecken in den Toiletten sind noch nicht installiert und in manchen Räumen muss der Estrich trocknen. An anderen Stellen könnten die Sportbegeisterten sofort anfangen, zu trainieren: Im Erdgeschoss stehen bereits Crosstrainer und Laufbänder bereit. Nebenan ist der Integrationszirkel für Ältere und Fitnesseinsteiger aufgebaut. In dem Studio ist vom Spind bis zum Gerät alles digital vernetzt, Mitglieder müssen nur ein Armband dranhalten, mit dem sich der Spind öffnet und das Gerät sich ebenfalls individuell auf den Trainierenden einstellt.

Trotz der aktuellen Bauarbeiten lässt sich schon erahnen, wie das Fitnesszentrum im Inneren bald aussehen könnte. Die Decken sind hoch, die Räume hell, die Fenster mit neuen Sprossen-Scheiben ausgestattet. Manch alter Holzbalken wurde erhalten – und damit ein Stück Geschichte im frisch renovierten Gebäude. Eigentümer und Geschäftsführer Thomas Mayerhofer war es nach eigener Aussage wichtig, die Eigenschaften des alten Hauses zu erhalten, zudem steht es unter Denkmalschutz. Vor allem auf die wiederhergestellte Fassade ist der Inhaber stolz. Teile davon hat er anhand von Illustrationen extra rekonstruieren lassen. Von außen erstrahlt das zukünftige Fitness- und Gesundheitszentrum schon in neuem Glanz. Früher befand sich im Gebäude mit dem „Engel“ eine Gaststätte – wie in vielen der Häuser entlang der Hauptstraße in der Weißenhorner Altstadt. Vom 17. bis Mitte des 20. Jahrhunderts wurde im „Engel“ auch Bier gebraut. 2008 machte die Gaststätte zu, Ende 2013 kaufte Mayerhofer das Gebäude. Der neue Inhaber hat sich in Weißenhorn einen Namen als Restaurator erworben, er hat unter anderem das Haus an der Hauptstraße saniert, in dem sich nun die Anziehbar befindet. „Beim Engel haben wir lange überlegt, wie wir das Gebäude nutzen wollen“, sagt Mayerhofer. Schnell sei klar gewesen, dass es keine Gastronomie sein soll. Bis der Umbau zum Fitnessstudio schließlich Ende 2016 anfing, wurden unter dem Namen „Bengel“ an ausgewählten Tagen ausgelassene und beliebte Parties gefeiert. Die sanierten Räume erinnern jedoch kaum noch an den alten Partyraum.

In der ehemaligen Brauerei zieht nun der Kraftraum des neuen Studios ein. Die Gewölbe ließ Mayerhofer restaurieren, teilweise bleiben deswegen auch Erinnerungen an die Brauerei an Wänden und Decke hängen. Im Keller soll es einen Entspannungsbereich mit Sauna geben. Neben dem sanierten „Engel“ bietet ein angebautes Wohn- und Geschäftshaus mit Tiefgarage zusätzlichen Platz. Denn das H9 soll nicht nur Fitnessstudio sein. „Uns ist das Gesamtpaket wichtig“, sagt Mayerhofer. Mit beteiligt ist der zweite Geschäftsführer Johannes Scheuffele sowie dessen Frau Miriam, die im Gebäude eine Physiotherapie-Praxis eröffnen wird. Den Fitnessbereich leitet Stephanie Raschke.

Das H9 soll ein Fitness- und Gesundheitsstudio „zum Wohlfühlen werden“, sagt Mayerhofer. Wer dort Mitglied wird, macht erst mal ein ausführliches Trainergespräch und eine Körperanalyse.

Die moderne Technik in den Geräten sorgt dafür, dass die Leute nicht falsch trainieren, also etwa ihre Muskeln einseitig belasten, sagt Raschke. Die Geräte werden zu Beginn bei jedem Mitglied individuell eingestellt und die Daten auf einem Fitnessarmband eingespeichert. Das spare auch viel Zeit. Sobald das Armband angehalten wird, stellen sich die Geräte automatisch ein. Das betreffe auch die Krafteinstellungen, Besonderheiten am Körperbau und wechselnde Methoden. Zudem sind immer Trainer anwesend, die die Haltung korrigieren. Neben dem Sport gibt es Ernährungsberatungen und einen Ruhebereich mit Sauna sowie Massagen. Die Physiotherapie soll das Gesundheitsangebot abrunden. Am kommenden Sonntag, 9. September, können Interessierte sich informieren. Das Eröffnungswochenende mit Tag der offenen Tür ist dann am Samstag und Sonntag, 15. und 16. September, jeweils von 10 bis 18 Uhr. Eigentlich sollte das H9 schon früher eröffnen, doch die Arbeiten haben sich verzögert – unter anderem wegen des Denkmalamtes, so Mayerhofer.

