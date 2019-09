vor 18 Min.

In Au sollen neue Bauplätze entstehen

In Au soll ein neues Baugebiet entstehen.

Der Illertisser Stadtrat will einen Bebauungsplan für das Gebiet südlich der Brandenburger Straße aufstellen lassen. Denn der Bedarf an Grundstücken steigt.

Von Sabrina Schatz

Im Au soll ein neues Baugebiet entstehen. Der Illertisser Stadtrat hat in seiner Sitzung die Weichen dafür gestellt und einstimmig beschlossen, einen Bebauungsplan aufstellen zu lassen. Das Gebiet befindet sich zwischen der Brandenburger Straße im Norden und dem Illerweg im Süden. Etwas weiter im Westen fließt die Iller. Die Stadträte befürworteten, neue Bauplätze in dem Stadtteil auszuweisen, denn die Nachfrage nach solchen sei groß.

Beweis dafür war auch, dass Zuschauer zu der Sitzung gekommen waren, die nur diesen Punkt auf der Tagesordnung mitverfolgen wollten. Bürgermeister Jürgen Eisen (CSU) appellierte jedoch, nicht gleich am nächsten Tag ins Rathaus zu gehen und sich für die Plätze zu bewerben. Dafür sei es jetzt noch zu früh. „Bitte kommen Sie erst, wenn der Bebauungsplan in den letzten Zügen ist“, sagte Eisen.

Stadt will der Nachfrage nach Bauplätzen nachkommen

Derzeit wird das besagte Gebiet in Au zum großen Teil landwirtschaftlich genutzt, im Norden befinden sich Einfamilienhäuser. Der bisherige Flächennutzungsplan sieht teils eine Wohnbebauung vor, teils eine „Illeraue-Erhaltung der landwirtschaftlichen Erlebbarkeit“ – ein Begriff, den sich Rätin Helga Sonntag (ÖDP/AB/Grüne) erklären lassen wollte. Laut Florian Schilling von der Stadtverwaltung handelt es sich um einen Begriff, der nicht genauer definiert ist. Er sollte wohl widerspiegeln, dass die Fläche landwirtschaftlich genutzt wird und sich in der Nähe zur Iller befindet.

Nun soll der Flächennutzungsplan geändert werden, damit zukünftig der gesamte Geltungsbereich als Wohnbaufläche dienen kann. Parallel dazu soll ein Bebauungsplan aufgestellt werden, denn planungsrechtlich befindet sich das Gebiet derzeit im Außenbereich, heißt: Es existiert noch kein Bebauungsplan.

Ziel der Stadt ist es, neue Bauplätze auszuweisen, um der anhaltenden Nachfrage gerecht zu werden. Zweite Bürgermeisterin Gabriele Weikmann-Kristen (CSU) sagte etwa: „Die Auer, die in Au wohnen bleiben wollen, sollen nicht auswärts suchen müssen.“ Man wolle junge, engagierte Leute im Ort halten.

Die Fläche in Au ist schon länger als Baugebiet im Gespräch

Die besagte Fläche in Au ist nun bereits seit längerer Zeit als potenzielles Baugebiet im Blick – auch vor dem Hintergrund, so die Lücke der bestehenden Infrastruktur zu schließen, nämlich zwischen Bürgermeister-Wanner-Straße, Brandenbruger Straße, Illerweg und Bienenweg. Wie Bürgermeister Eisen erklärte, hatte die Stadt auch zwei Grundstücke optional erwerben können – also für den Fall, dass der Stadtrat der Aufstellung des Bebauungsplans zustimmt.

Im Vorfeld der Sitzung hatte sich die Stadt an das Landratsamt gewandt, um zu erfahren, ob eine Bebauung in Richtung Iller möglich sei. Diese Frage wurde laut Schilling bejaht, jedoch habe die Behörde darauf hingewiesen, dass sich auf einem westlich des Geltungsbereichs befindlichen Grundstück ehemals eine Kiesgrube befunden hatte – somit könnte der Boden Altlasten aufweisen. Bodenproben seien entnommen worden. Das Ergebnis: negativ.

Schilling zeigte in der Sitzung eine lediglich beispielhafte Erschließung und Parzellierung des Baugebiets. 25 Bauplätze waren eingezeichnet. Diese Darstellung stieß bei einigen Räten nicht auf Wohlgefallen – manch einer hielt die Größe der Bauplätze für überdimensioniert.

Ansgar Batzner (Freie Wähler) sagte, dass Bauplätze mit 400 bis 500 Quadratmetern ausreichten. So könnte die Stadt mehr Bauwerbern etwas bieten. Auch Rätin Helga Sonntag sprach sich für eine engere Parzellierung aus. Zudem riet sie, ökologische Gesichtspunkte zu berücksichtigen. Laut Bürgermeister soll ein „Zwickel“ nicht bebaut werden und grün bleiben.

