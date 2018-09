Jugendförderpreis: Jetzt sind Vorschläge gefragt

Die Meriten des Ehrenamts werden oft gelobt. In Illertissen hat man sich anderes einfallen lassen: Doch das setzt seinerseits Engagement voraus.

Es ist der Kit, der die Gesellschaft zusammenhält: Sätze wie dieser sind in Reden zum Ehrenamt oft zu hören, nicht nur in Wahlkampfzeiten. Ähnlicher Wortlaut, stetige Wiederholung: Das kann ernst gemeintes Lob zur Floskel werden lassen. Schade. In der Sache haben die Redner zwar völlig recht – aber etwas mehr Einfallsreichtum darf man sich schon wünschen. Auch das ist ein Zeichen von Anerkennung. Illertissen geht mit gutem Beispiel voran: Dort werden junge Leute für besondere Verdienste mit Preisen bedacht (Mehr dazu: Wer kennt junge Talente in Illertissen? ).

Illertissen: Jugendförderpreis für Mädchen aus Afghanistan

2017 war das etwa ein afghanisches Mädchen, das in kurzer Zeit so gut Deutsch lernte, dass es anderen Geflüchteten helfen konnte. Ein wahrhaft preiswürdiges Engagement. Leistungen wie diese können in Illertissen aber nur prämiert werden, wenn zuvor die Bürger Engagement zeigen: Sie müssen die Preisträger vorschlagen – jetzt sind Ideen gefragt. Dadurch kann die Gesellschaft etwas an die zurückgeben, von deren Leistungen sie profitiert hat. Und das sollte sie auch. In diesem Sinne: Her mit den Vorschlägen!

Mehr zum Jugendförderpreis: Preise für Sprachgenies und Sportskanonen , Die Stadt würdigt ihre jungen Talente und Weltmeister-Ambitionen auf einem Rad.

Themen Folgen