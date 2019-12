14:00 Uhr

Jugendlicher randaliert und beleidigt Polizisten in Vöhringen

Ein 17-Jähriger hat in seiner Wohnung in Vöhringen randaliert. Die Polizei musste einschreiten, doch der Jugendliche wehrte sich.

Ein 17-Jähriger hat in der Nacht auf Dienstag in seiner Wohnung in Vöhringen randaliert. Angehörige verständigten daraufhin die Polizei. Als die Beamten zur Wohnung kamen, war der Jugendliche aggressiv und unkooperativ. Weil der Mann stark betrunken war, sollte er in Gewahrsam genommen und ärztlich versorgt werden.

Damit war der 17-Jährige aber nicht einverstanden. Er wehrte sich und beleidigte die Polizisten. Verletzt wurde niemand. Im Rahmen einer Zwangsmaßnahme wurde der 17-Jährige zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Ihn erwartet ein Strafverfahren.

