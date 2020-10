vor 17 Min.

Kapazitäten schonen

Landrat bittet die Unterallgäuer, nicht grundlos zum Drive-in zu fahren

Landrat Alex Eder appelliert an die Unterallgäuer, die keinen besonderen Grund dafür haben, derzeit auf einen Corona-Test im Drive-in des Landkreises zu verzichten. „Wir brauchen momentan alle Kapazitäten“, sagt er. Wegen der steigenden Zahl an Infektionsfällen müsse das Gesundheitsamt alle Testmöglichkeiten ausschöpfen.

Eigentlich kann sich im Drive-in am Mindelheimer Kreisbauhof jeder, der möchte, auf das Virus testen lassen. Kontaktpersonen von Infizierten ließ das Gesundheitsamt bis vor Kurzem über einen Fahrdienst abstreichen. Dieser reicht nun aber nicht mehr aus. Deshalb bittet der Landkreis alle, die keine Symptome aufweisen, keine entsprechende Anweisung vom Gesundheitsamt erhalten und auch sonst keinen Grund haben, auf einen Test zu verzichten. Das entlaste auch die Labore und trage dazu dabei, dass Ergebnisse schnell vorliegen, so Eder.

Um mehr Tests zu ermöglichen, wurde am Montag eine zweite Teststrecke am Mindelheimer Drive-in eingerichtet. Bisher gab es nur eine. Am neuen Testzentrum in Erkheim wird von Anfang an eine zweite Strecke aufgebaut. Dort sollen künftig täglich mehrere Hundert Tests möglich sein.

Wie berichtet, zieht das Testzentrum des Landkreises in der kommenden Woche von Mindelheim nach Erkheim um. Ab Montag, 2. November, befindet sich dieses an der Autobahnausfahrt auf dem Parkplatz des Sportheims in der Memminger Straße 44. Wer von der Autobahn kommt, folgt der Beschilderung zum Sportgelände. Das Testzentrum ist montags bis freitags von 14 bis 19 Uhr geöffnet. Ein Test ist nur mit Termin möglich. Vereinbaren kann man diesen online unter unterallgaeu.de/corona. Bei der Teststation handelt es sich um ein „Drive-in“. Das heißt, man fährt durch und macht den Abstrich im Auto. (az)

