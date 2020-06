vor 2 Min.

Kauf gescheitert: Autohändler beleidigt Kunde

Weil sich ein Händler und ein Interessent in Vöhringen uneins über den Kauf eines Autos waren, wurde die Polizei gerufen.

In Vöhringen ist ein Streit zwischen einem eigens aus Köln angereisten Interessenten und einem Pkw-Verkäufer eskaliert. Die Polizei muss eingreifen.

Auf dem Hof eines Autohändlers in der Adalbert-Stifter-Straße in Vöhringen ist am Donnerstagnachmittag ein Streit eskaliert. Die Polizei musste einschreiten, nachdem ein Geschäft gescheitert war und der Autohändler gegenüber einem Kunden ausfällig wurde.

Dem Polizeibericht zufolge war ein 32 Jahre alter Mann aus Köln angereist und wollte bei dem Händler ein Auto kaufen. Er hatte zuvor bereits eine Anzahlung geleistet. Nach der Besichtigung des Fahrzeugs wollte der 32-Jährige jedoch vom Kauf zurücktreten und verlangte von dem Händler die Rückerstattung der Anzahlung sowie eine Beteiligung an seinen Reisekosten. Die beiden Männer gerieten deshalb in einen verbalen Streit, woraufhin die Polizei gerufen wurde.

Rechtsanwälte werden sich noch mit dem Fall befassen müssen

Weil der 46 Jahre alte Autohändler den Kölner mit diversen Kraftausdrücken belegt hatte, wird der Mann nun wegen Beleidigung angezeigt. Der 32-Jährige wiederum erhält eine Strafanzeige wegen Hausfriedensbruchs. Er wollte nach Angaben der Polizei das Gelände des Autohändlers trotz mehrmaliger Aufforderung nicht verlassen.

Im Hinblick auf die Differenzen wegen des Geldes konnten die Beamten allerdings keine Einigung herstellen. Deshalb werden sich wohl noch die Rechtsanwälte der Beteiligten mit dem Vorfall auseinandersetzen müssen. Nachdem die Polizisten den Sachverhalt aufgenommen hatte, trat der 32-Jährige die Heimreise an. (az)

