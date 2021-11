Kellmünz

Ein Verein soll das Altwerden daheim leichter machen

Ein neuer Verein hat sich in Kellmünz, Oberroth und Osterberg gegründet. Das Ziel der Nachbarschaftshilfe: Senioren sollen auch im Alter im Ort wohnen bleiben können.

Von Zita Schmid

Damit Menschen in der Region auch im Alter zuhause wohnen bleiben können, sollen künftig Mitglieder der "Senioren- und Nachbarschaftshilfe Oberroth-Kellmünz-Osterberg", kurz "Soko" genannt, Hilfe anbieten oder in Anspruch nehmen können. Der Verein wurde vor Kurzem gegründet und steckt damit sozusagen noch in den Kinderschuhen. Doch es sei "der Anfang einer großartigen Geschichte", sagte Gerd Kunze, Vorsitzender der neuen Soko, bei einer Informationsveranstaltung im Kellmünzer Schützenheim. Ältere wie jüngere Besucher zeigten großes Interesse.

