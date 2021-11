Feuerwehren Kettershausen und Bebenhausen bald unter einem Dach?

Plus Die Aktiven in Bebenhausen und Kettershausen haben sich für den Zusammenschluss ausgesprochen. Jetzt muss die Gemeinde noch offene Fragen klären.

Als eine gemeinsame Ortsfeuerwehr wollen die Freiwilligen Feuerwehren Bebenhausen und Kettershausen die Herausforderungen der Zukunft angehen. Nachdem die Aktiven der beiden Wehren sich bereits für einen Zusammenschluss ausgesprochen haben, stand das Thema nun auch auf der Tagesordnung bei der Gemeinderatssitzung.